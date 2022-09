La localitat acull la cinquena edició del Festival Internacional de Rugbi Inclusiu en el qual participen cinc equips espanyols i dues delegacions d’Escòcia i de Granada



Des de fa dos anys Cullera lidera el projecte europeu VARIED, cofinançat per la Unió Europea i en el qual està inclòs aquest festival, per a la promoció d’aquesta disciplina esportiva que fomenta la integració social.

Cullera es consolida com una clara referència del rugbi inclusiu a nivell mundial. Aquest cap de setmana la ciutat acull una nova edició del Festival Internacional de Rugbi Inclusiu.

«Cullera és una ciutat que fomenta la inclusió i per això és un honor acollir un any més aquest festival pioner que ja és tot un referent de l’esport i de la integració social», ha manifestat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

Els dies 9 i 10 de setembre la localitat serà la seu d’aquest esdeveniment internacional que ja va per la seua cinquena edició, impulsat per Trust Rugbi Internacional en col·laboració amb l’ajuntament de la ciutat i que també compta amb la participació de l’Associació Espurna i del voluntariat del Club Rugbi Cullera.

El Festival compta amb un extens programa d’activitats amb un caràcter més social que esportiu, ja que la seua principal finalitat és que totes i tots els participants puguen sentir-se part d’una comunitat més gran. D’aquesta manera el matí del festival estarà dedicada a diferents activitats esportives a la platja organitzades per l’Escola Surf València Posidònia i Surf Inclusió.

A la vesprada serà el moment dels partits de rugbi que es disputaran en el camp ‘Juan Palomares Corella’ de la Partideta.

Aquesta cinquena edició del festival TRI de Rugbi Inclusiu compta amb la participació de cinc equips procedents de diferents punts d’Espanya: Les Abelles de València, Hernani CRE d’Hernani, Getxo Rugbi de Getxo, Club de Rugbi Atlètic Portuense del Port de Santa María, URA Clan d’Almeria i el Clan TRI-Espurna de Cullera; així com de la delegació escocesa ‘The Grampian Clan’ i de la Fundación Escuela de Solidaridad de Granada.





Del programa d’activitats destaca la celebració el dissabte a la nit, del segon Concurs Inclusiu Internacional de Paelles, un esdeveniment que s’ha recuperat en la programació del festival després del parèntesi de la pandèmia. Cal destacar la col·laboració en aquest concurs del Club de Producte Artesans de l’Arròs i de l’Associació Empresarial d’Hostaleria de Cullera.



Projecte VARIED



Des de 2020 el Festival està inclòs en el projecte europeu VARIED, cofinançat per la Unió Europea i que lidera l’Ajuntament de Cullera. Es tracta d’una iniciativa internacional l’objectiu principal de la qual és promoure el rugbi inclusiu com a eina d’integració social. Itàlia, França, Bulgària i Àustria són els països que participen al costat d’Espanya en aquest projecte.