L’Acadèmia Valenciana de la Llengua Ha dut a terme la seua sessió plenària al Saló Noble de l’Ajuntament d’Alzira, amb motiu de la Capitalitat Cultural alzirenya. Este esdeveniment posa en valor la col·laboració per a fomentar i potenciar el valencià, tant en l’àmbit municipal com en l’ús social i cultural de la ciutat. Entre els assistents a l’acte de presentació han estat els acadèmics, es troben el filòsof Joan Francesc Mira, la directora d’apunt media Empar Marco, la secretària Immaculada Cerdà, o la presidenta, Verònica Cantó qui expresa que l’acadèmia és la institució més jove, donat que ha complit recentment vint-i-un anys, una institució que ha de servir a la ciutadania.

Per la seua banda, la secretària de l’acadèmia valenciana de la llengua, Immaculada Cerdà, indica que aquesta no és la primera volta que la institució visita la capital de la Ribera. A més, l’acadèmia, diu, que la institució ha d’eixir als carrers i donar-se a conèixer als pobles.

La institució normativa ha volgut sumar-se així a les celebracions que ha organitzat el consistori de la capital de la Ribera Alta amb motiu de la capitalitat cultural 2022. Este va ser un compromís adquirit per la presidenta de l’Acadèmia, Verònica Cantó, el passat mes de juny quan va rebre l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, en la seu de l’AVL i es va firmar un conveni de col·laboració singular per a fomentar i potenciar el valencià, tant en l’àmbit municipal com en l’ús social i cultural de la ciutat. Aquesta és la segona vegada que els integrants de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua visiten Alzira. Aquesta és una institució amb poc més de dues dècades de vida i que constitueix la més jove d’entre les institucions valencianes. Una acadèmia que defèn el valencià, la seua normalització i l’ús de la llengua en tots els àmbits de la Comunitat Valenciana.