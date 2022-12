Comença el compte enrere per a la celebració del I Festival Rock Escolar organitzat per l’Escola de Rock de l’IES Salvador Gadea d’Aldaia i amb la col·laboració de les Regidories d’Educació d’Aldaia i Alaquàs

L’Institut de secundària IES Salvador Gadea d’Aldaia llança Escola de Rock, una iniciativa nova amb l’objectiu d’apropar l’alumnat al món de la música, i concretament al rock, proposant la col·laboració a tots els centres d’Aldaia i Alaquàs.

El centre obri el termini d’inscripció per a una festa que es programa per al mes de març de 2023: “Es tracta d’una trobada de grups de música moderna (Rock, Pop, R&B, Folk, etc.) formats en els centres educatius, tant públics com privats (o a conseqüència d’haver passat per ells), de les localitats d’Aldaia i Alaquàs”.

D’esta manera, es poden presentar grups formats per alumnes, professorat o ex-alumnes dels centres de les dos localitats, sempre que almenys tres membres del grup siguen estudiants actualment.

En funció del nombre de grups inscrits es decidirà el nombre de temes a interpretar en el I Festival de Rock Salvador Gadea, siguen covers o temes propis. L’esdeveniment tindrà lloc una vesprada, al pati de l’institut, i amb entrada lliure, i podent convidar a qui es desitge perquè vinga a gaudir de la música.

La regidora d’Educació d’Aldaia, Marta Romeu, anima a la participació perquè “la música siga motiu d’unió la als nostres centres educatius. Cal agrair la gran tasca d’alumnat i professorat per implicar-nos a tots i totes en una iniciativa tan important”.

Apunta’tPer a inscripcions, més informació i actualitzacions sobre l’esdeveniment pots visitar la web de l’IES Salvador Gadea, en l’apartat ‘Escola de Rock’, https://portal.edu.gva.es/iessalvadorgadea/tag/escola-d