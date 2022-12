La Generalitat ofereix als responsables municipals d’Aldaia i Riba-roja de Túria el servei tècnic per a dur a terme l’estimació dels danys i agilitzar les ajudes

El secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, acompanyat pel director general d’Interior, Salvador Almenar, ha visitat els municipis d’Aldaia i Riba-roja de Túria per a avaluar els danys que va produir l’últim temporal en els seus termes i prestar als seus alcaldes el suport necessari per a la tramitació de les ajudes.

José María Ángel i Salvador Almenar han recordat als responsables municipals que els ajuntaments disposen d’un termini de 30 dies des de l’endemà de la publicació en el DOGV, per a presentar les estimacions de danys, tant d’infraestructures com de béns públics o despeses extraordinàries en els quals hagen incorregut.

El director general d’Interior ha assenyalat que la Generalitat “realitzarà la valoració dels danys amb el compromís d’accelerar la concessió de la línia d’ajudes acordades pel Consell. Aquestes ajudes permetran als municipis iniciar totes aquelles accions necessàries per a reparar els danys que va produir l’episodi de pluges al novembre i tornar a la normalitat”.

Almenar ha afegit que els ajuntaments que ho necessiten també compten amb el suport del servei tècnic de la Generalitat “per a dur a terme les corresponents estimacions de danys i agilitzar els expedients”.

“Volem acompanyar als municipis per a avaluar els danys que es van registrar i traslladar-los la nostra solidaritat. També assessorar cada ajuntament en la presentació de les memòries valorades que han de derivar en les ajudes de la Generalitat. Queden quinze dies perquè els ajuntaments revisen els danys i des de la Generalitat els serveis tècnics estan visant cadascun dels expedients per a donar una resposta ràpida i eficient a les poblacions afectades”, ha agregat el responsable d’Interior.

Les sol·licituds presentades per les corporacions locals seran avaluades per l’Oficina Única Postemergència, a la qual correspondrà una estimació econòmica que s’elevarà a la Comissió Interdepartamental, per a la seua posterior aprovació pel Consell.