El sector agrari valencià prepara una protesta a Madrid

L’Associació Valenciana d’Agricultors, AVA-ASAJA, participarà dilluns 16 de desembre en una mobilització a Madrid convocada per ASAJA i COAG per exigir solucions als greus problemes que afecten el sector agrari.

Les organitzacions rebutgen l’acord de 43 mesures proposat pel ministre d’Agricultura, Luis Planas, per considerar-lo insuficient, i reclamen un canvi de rumb amb polítiques més proactives que garantisquen la supervivència dels agricultors i ramaders.

AVA-ASAJA traslladarà a Madrid reivindicacions específiques del camp valencià. En primer lloc, exigirà revisar el tractat amb Mercosur i altres acords comercials per incorporar les anomenades ‘clàusules espill’, que eviten la competència deslleial i protegeixen productes com l’arròs, els cítrics i la ramaderia.

També denunciarà la greu crisi del sector vitivinícola, marcat per preus per davall dels costos de producció i un mercat paralitzat, i reclamarà mesures urgents com ajudes per a l’arrancada definitiva de vinyes o la destil·lació de crisi.

Finalment, portaran fins al Ministeri la seua indignació per la gestió de les ajudes per la DANA. Critiquen la lentitud de les reparacions, l’exclusió de molts municipis afectats i la insuficiència de les ajudes per a compensar les pèrdues reals.

Una situació límit per als agricultors valencians que es farà visible aquest dilluns a Madrid, on reclamaran un canvi de rumb per a garantir el futur del sector agrari. Seguirem pendents del desenvolupament d’aquesta protesta.