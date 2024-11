El sector cultural valencià denuncia la inacció de la Conselleria de Cultura i exigeix una resposta clara i urgent

Una vintena d’associacions de professionals del sector cultural valencià han signat un comunicat dirigit a la Conselleria de Cultura en què denuncien la inacció de l’institució i l’ausència del conseller Rovira.

El sector cultural valencià assenyala que, a dia de hui, la Conselleria no ha posat en marxa cap pla de recuperació ni ha anunciat cap mesura concreta, deixant la seua recuperació econòmica en mans del Govern d’Espanya i a través dels fons europeus.

Les associacions firmants, entre les quals es troben agrupacions d’actors i actrius, escriptors, tècnics d’espectacles i professionals de l’audiovisual, les arts escèniques, la música, el teatre, el circ i la dansa, entre d’altres, exigeixen que el conseller Rovira assumisca les seues responsabilitats i done una resposta clara i urgent després de la DANA i les seues conseqüències.

Així mateix, denuncien l’abandó de la cultura per part de l’administració autonòmica i la paràlisi de l’Institut Valencià de Cultura, amb dos subdireccions adjuntes per cobrir des de setembre, retards en les convocatòries, la nul·la gestió i l’ausència d’un pla estratègic per al sector.

Les associacions acaben el comunicat posant de manifest que ni els professionals de la cultura ni els ciutadans valencians mereixen l’abandonament al qual els sotmet el govern actual de la Generalitat Valenciana, i reiterant la disposició del sector cultural per buscar solucions conjuntes.