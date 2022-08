En la zona Nord del litoral el servici continua, amb caràcter extraordinari, durant els caps de setmana fins al 12 d’octubre

El servici d’assistència i socorrisme que presta Creu Roja a les platges de València estarà actiu fins al 15 de setembre a les platges del Nord i del Sud del terme municipal, i en un període més restringit (fins al 31 d’agost) a la Devesa “per a protegir este espai natural”. En este operatiu participen 160 persones repartides entre les 16 postes sanitàries habilitades en els 19 quilòmetres del litoral urbà que s’estén des de la Malva-rosa fins al Perellonet.

La posta sanitària del Cabanyal, com l’altra platja del Nord, la de la Malva-rosa, roman oberta des de les 10 del matí fins a les 20 hores de la nit, amb un reforç de vigilància de 9 a 10 hores; mentre a la majoria de les platges del Sud (Pinedo, Arbre del Gos, El Saler, Garrofera i Perellonet) este servici està operatiu de 10,30 fins a les 19 hores. En el cas de la Devesa, que compta amb un servici més limitat per garantir el respecte de la fauna i flora d’este entorn protegit, l’operatiu esta en marxa d’11 a 18 hores.

El conveni signat entre l’Ajuntament i Creu Roja l’any passat suposa una inversió de 3.020.782 euros per a la passada temporada i la d’enguany. En total contempla, a més de les 16 postes sanitàries a les platges, 22 torres de vigilància, 7 ambulàncies, 5 motos aquàtiques, 2 embarcacions tipus C, 3 punts accessibles per a facilitar el bany a les persones amb mobilitat reduïda, i 2 platges adaptades amb certificat d’accessibilitat universal.

Pel que fa als recursos humans, el conveni estableix que este estiu a les platges de València treballaran 68 socorristes aquàtics, 24 socorristes a les Postes, 18 tècnics d’emergència sanitària, 8 metges, 7 infermers, 8 caps de platja, 17 auxiliars de bany, 2 persones de manteniment, 3 coordinadors, 1 administratiu i 2 operadors de comunicacions.

La ciutadania compta amb molt més servicis que estan detallats a la renovada cartellera de les platges que recull des d’un plànol general del litoral valencià fins al codi de conducta que han de seguir les persones usuàries d’este espai. A esta nova cartellera, que disposa de codi QR per fer accessible esta informació, també es mostren les línies de transport públic que acosten les platges a la població.

Entre els servicis es troben el canal de natació, a la platja de la Malva-rosa, des del seu començament fins a la Patacona. València també compta amb “platges sense fum” en l’arbre de Gos, La Devesa, El Saler i Garrofera, i la platja can de Pinedo.