El Síndic de Greuges dona la raó a l’Ajuntament d’Alcàsser sobre les restriccions d’assistència al ple

En l’informe es donen per vàlides les decisions municipals que van justificar l’adopció d’aquesta mesura

El Síndic de Greuges dona la raó a l‘Ajuntament d’Alcàsser, després que el passat mes de gener s’interposara una queixa sobre l’assistència de públic al ple on, segons assenyalaven els demandants, s’abordava la implantació d’una estació de depuració d’aigües residuals en el municipi.

No obstant això, no només, tal com resa l’informe, «l’Ajuntament ha detallat els motius jurídics que justifiquen les decisions municipals adoptades a l’assistència de públic als plens municipals», sinó que el tema de l’EDAR no apareixia entre els punts de l’ordre del dia.

En aquest informe s’apel·la al risc elevat de transmissió del virus i es detalla la greu situació epidemiològica existent durant els mesos de novembre i desembre, en els quals es van celebrar els plens amb les restriccions d’assistència al públic. Cal recordar que, en eixos moments, Alcàsser registrava una incidència acumulada per damunt dels 700 casos per cada 100.000 habitants pel que, d’acord amb el Síndic de Greuges, les mesures adoptades van ser justificades.

L’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, ha celebrat la resolució del Síndic de Greuges, ja que «sempre que la situació epidemiològica l’ha requerit hem actuat d’aquesta manera per a salvaguardar la salut pública». Així mateix, ha recordat que «el ple va poder seguir-se per streaming per a donar resposta a la ciutadania». Així, una vegada finalitzat, i com és habitual, l’alcaldessa va respondre a les preguntes formulades pels veïns i veïnes.

Finalment, respecte a l’indicat en les al·legacions sobre que no s’havia publicat la sessió plenària del 22/12/21, en la qual el Partit Popular va abandonar la sessió, el Síndic de Greuges confirma que aquesta acta sí que apareix publicada al portal de l’Ajuntament d’Alcàsser.

