FormaTEM oferirà cursos d’octubre a juny de disciplines molt variades per als més xicotets, però també per a professionals com dansa, música o performance.

El Teatre El Musical (TEM) recupera per a esta temporada 2022-2023 la seua oferta formativa, oferint una àmplia programació de tallers i workshops relacionats amb les arts escèniques per a totes les edats. La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez ha destacat que este és un dels objectius prioritaris en la programació, després de l’aturada provocada per les restriccions sanitàries.

FormaTEM oferirà cursos d’octubre a juny de disciplines tan variades com el teatre, circ i titelles per als més xicotets, però també per a professionals, en dansa, música o performance-art intermèdia. Pròximament s’obriran les inscripcions amb l’objectiu de començar els cursos a principis d’octubre. Així ho ha anunciat la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, qui ha subratllat “l’aposta per les activitats formatives del teatre municipal, l’oferta artística del qual es complementa amb programes com FormaTEM, les residències de creació, projectes socials, col·loquis o activitats d’inclusió”. Per part seua, el coordinador artístic del TEM, Juanma Artigot, ha explicat que “hem fet un gran esforç per recuperar l’activitat formativa en el Teatre el Musical, perquè es puguen reprendre amb una certa continuïtat i que, d’esta manera, el FormaTEM puga assentar-se i anar ampliant-se d’ara en avant. La formació, la reflexió i la inclusió continuen sent molt importants i necessaris per al projecte cultural del TEM”.

Cursos FormaTEM 2022/2023

Els més xicotets tindran l’oportunitat de gaudir de l’experiència del circ, adquirir habilitats i aprendre tècniques amb els professionals del sector, de la mà de La finestra nou circ. El taller de Circ Social està dirigit a xiquetes, xiquets, joves en risc d’exclusió i persones amb diversitat funcional, que rebran una formació bàsica circense.

Una altra proposta orientada a grups infantils, però que a més obrirà un grup per a adults i professionals, serà el taller de Titelles on les persones participants podran conéixer la tècnica, la creació i la dramatúrgia amb totes les possibilitats que esta disciplina permet, partint del tradicional per a arribar a les noves formes de construcció, establint les bases d’una possible “artesania de futur” gràcies als nous mitjans tecnològics que les impressores 3D ens oferixen.

Per a les persones adultes també hi haurà propostes formatives com és el cas de Creant dones del barri, un taller col·laboratiu de creació teatral, partint de l’imaginari i experiències individuals i col·lectives del participants, obrint un procés de creació amb l’objectiu de crear una peça escènica conjunta. Este taller, dirigit a persones de més de 16 anys, es desenvoluparà sobre tres pilars: formació, interpretació i mediació.

En el camp de l’experimentació s’oferirà el taller Performance-Art Intermèdia, un programa formatiu que té com a propòsit aportar continuïtat a l’espai de formació en últimes tendències de la pràctica artística contemporània, centrant-se en la performance art i l’experimentació sonora, a partir de tallers impartits per artistes internacionals amb especialització en aquestes disciplines.

En relació amb la dansa s’oferiran diferents propostes, tallers i workshops participatius connectats a les diferents obres que estan programades.

Taller per a participar en l’obra Sobre la bellesa per a persones majors de 65 anys

Es tracta d’un taller per a persones majors de 65 anys sense experiència escènica. És un espectacle participatiu amb un grup de 8 persones de més de 65 anys. El taller durarà diverses setmanes, prèvies a l’estrena de l’obra Sobre la bellesa el primer cap de setmana de desembre, i la convocatòria per a les persones que estiguen interessades a participar s’obrirà al començament del mes d’octubre.