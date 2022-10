El Teatre Rialto crea una bústia de recepció d’espectacles per a l’exhibició de companyies valencianes

Els espectacles seleccionats formaran la programació de l’últim trimestre de la temporada 2022/2023

El termini de presentació serà del 17 d’octubre al 13 de novembre

La direcció adjunta d’arts escèniques de l’IVC ha creat una bústia oberta per a la recepció d’espectacles per a configurar la temporada d’exhibició de companyies valencianes de la temporada 2022-2023.

Com en temporades anteriors, el Teatre Rialto dedicarà un trimestre a l’exhibició de companyies valencianes, aproximadament del 20 de març a l’11 de juny.

Per a configurar la programació entre les ofertes rebudes es tindran en compte els quatre criteris següents: que siguen companyies valencianes; que hi haja propostes de teatre, dansa, circ, nous llenguatges…; que siguen estrenes absolutes o estrenes a la ciutat de València (és a dir, que no s’hagen exhibit anteriorment a cap altra sala de la ciutat de València); que hi haja presència de València, Castelló i Alacant.

No s’admetran propostes orientades a públic infantil i l’exhibició de cada espectacle serà de quatre dies: de dijous a diumenge.

Per a presentar-hi una proposta cal enviar el dossier de la funció, enllaç de vídeo (si és possible), proposta de caixet per a quatre dies seguits de funció i les dades de contacte de la companyia a l’adreça electrònica ciesvalencianesrialto23@gmail.com.

El termini per a rebre les propostes és del 17 d’octubre al 13 de novembre i la programació es configurarà durant els mesos de novembre i desembre.