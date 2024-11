El telèfon 010 reactiva progressivament el servici municipal que arreplega estris domèstics en la via pública

El citat servici comença a reprendre la seua normalitat després d’haver destinat durant dies la major part dels seus efectius a les pedanies de la ciutat afectades per la dana

El personal del telèfon d’atenció ciutadana recupera la seua tasca de prendre nota dels avisos de la ciutadania, a qui, així mateix, comunicarà la data i l’hora de retirada dels estris

El regidor Carlos Mundina fa una crida “perquè retarde en la mesura que siga possible, la sol·licitud d’esta prestació municipal”

L’Ajuntament ha reactivat hui el servici que arreplega mobles, electrodomèstics, ordinadors i altres estris d’ús domèstic que la ciutadania pot depositar en la via pública per a la seua retirada, seguint les indicacions del telèfon d’informació ciutadana, el conegut 010. Si bé, el regidor responsable del Servici de Neteja i Recollida de Residus, Carlos Mundina ha fet una crida a la ciutadania “perquè retarde, en la mesura que siga possible, la sol·licitud d’esta prestació municipal”.

El citat servici comença a reprendre la seua normalitat després d’haver destinat durant uns dies la major part dels seus efectius a les pedanies de la ciutat afectades per la dana, La Torre, el Forn d’Alcedo i Castellar-l’Oliveral, on encara es treballa en la retirada de material afectat per la dana.

Si bé, i tot i que una de les empreses que presta este servici també ha sigut afectada directament per les inundacions i ha perdut part de la maquinària, el personal del 010 recupera la seua tasca de prendre nota dels avisos de la ciutadania, a qui, així mateix, comunicarà la data i l’hora de retirada dels estris, que, en condicions normals, es realitza el mateix dia de l’avís.