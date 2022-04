La campanya ‘Som de barri, de ciutat, de botiga, de mercat’, integrada a ‘Alboraia eres tu’, ha repartit 70 carros com a agraïment per consumir en locals del municipi

L’Ajuntament d’Alboraia ha entregat els carros de la compra als veïns i veïnes del municipi en agraïment per consumir productes del comerç local, fruit del sorteig que s’ha estat duent a terme durant les últimes setmanes. En total, han sigut 70 carros, que parteixen de la campanya ‘Som de barri, de ciutat, de botiga, de mercat’ que ha tingut per objectiu fomentar el comerç local i l’ús del valencià i que s’integra dins de la iniciativa ‘Alboraia eres tu’, posada en marxa pel Consistori per a donar suport a aquest sector de la població.

A l’acte, que s’ha celebrat a la Casa de la Cultura ‘José Peris Aragó’, han acudit l’alcalde, Miguel Chavarría; el regidor de Desenvolupament Econòmic, Comerç, Treball i Consum, Sebastián Torres; i el regidor de Cultura, Manuel Andreu, qui van entregar els carros a les persones guanyadores. El primer edil va agrair durant la seua intervenció la col·laboració de totes les entitats implicades, inclòs al comerç local d’Alboraia adherits a la campanya. Chavarría explica l’important que és “per al nostre teixit social, laboral i econòmic que s’acudisca a aquests comerços que porten els nostres veïns i veïnes”.

Aquelles persones que no van poder acudir a la cita, poden recollir el carro en l’Agència de Desenvolupament Local, situada al carrer Canonge Juliá, 33, al costat de l’estació de Metrovalencia Alboraia – Peris Aragó fins al 6 de maig en horari de 09.00 a 19.30 hores de manera ininterrompuda. És necessari acudir amb la papereta premiada i donar el nom i cognoms de la persona guanyadora. El llistat de paperetes premiades pot consultar-se en www.alboraiaerestu.com.

La campanya ‘Som de barri, de ciutat, de botiga, de mercat’, gestionada a través de l’Agència de Desenvolupament Local i llançada per la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València, ha comptat amb la col·laboració de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, l’Associació de Comerciants, Empresaris i Professionals d’Alboraia (ACEPA) i l’Oficina de Promoció del Valencià de l’Ajuntament (OPROVAL).