L’Ajuntament de Mislata recupera el sondeig d’opinió amb la finalitat de conéixer les prioritats i necessitats de la població

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, és “una fórmula eficaç per a mesurar necessitats, prioritats i avaluar el funcionament de molts serveis públics, així com els projectes de futur”.

L’enquesta ciutadana, impulsada per l’ajuntament des de 2012, i després d’un parèntesi de dos anys a causa de la pandèmia, es recupera amb el grup de becaris del programa ‘Mislata et Beca’. L’equip encarregat de realitzar-la, amb coneixements en sociologia i ciències polítiques, han plantejat una bateria de qüestions que permeten realitzar un informe que avalua el nivell de satisfacció del veïnat de Mislata.

La iniciativa pionera, impulsada per l’Ajuntament de Mislata compta amb un gran acolliment per part de la població

“La participació ciutadana dels mislateros i mislateras és fonamental per a l’ajuntament puga prendre les decisions oportunes segons les peticions ciutadanes”, segons l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa. A més, afirma que mitjançant aquest sondeig “es pot conéixer millor l’opinió de veïnes i veïns sobre els serveis municipals, les mancances i les possibles millores que es puguen dur a terme”.



La novetat d’aquesta edició és que el sondeig realitza preguntes concretes sobre alguns programes que s’estan duent a terme a l’Ajuntament, com les remodelacions urbanístiques en barris, les millores d’accessibilitat, o les polítiques d’igualtat i diversitat. La ciutadania també avaluarà serveis i prestacions socials, o el nivell d’interés pels nous projectes municipals.



L’enquesta es pot realitzar per diferents mitjans, amb la finalitat d’arribar al major nombre de grups socials. A més de la participació presencial, els becaris i becàries han establit un formulari en línia per a poder-lo emplenar a través de la pàgina web de l’ajuntament, on es pot participar fins a mitjan agost.

Després de la recollida d’informació, l’equip presentarà un informe final de valoració de dades, que serà presentat públicament, seguint amb l’objectiu de transparència adoptat per l’equip de govern.

