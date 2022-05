L’Espai Joan Fuster ha acollit la presentació de la campanya “En valencià, és més dolç”, una iniciativa duta a terme per 12 consistoris de la província, entre ells el de Sueca, a través de la Regidoria de Promoció Lingüística. Es tracta d’una campanya que consistirà en el repartiment d’un total d’un milió dos-cents setanta-set mil sobres de sucre blanc i sucre de canya, i que va dirigida al sector de la restauració com ara bars, restaurants i cafeteries.

El lema “En valencià, és més dolç” pretén promoure el valencià a través de la inclusió d’aforismes de l’escriptor suecà Joan Fuster, refranys i frases fetes, així com frases en favor de la igualtat i contra la violència de gènere, que van impreses en els sobres de sucre, possibilitant d’esta manera la difusió de frases senzilles i directes en valencià que ens faran reflexionar.

El regidor de Cultura, Vladimir Micó, qui ha acudit també en representació de l’alcalde de la ciutat a la presentació de la campanya, ha agraït en la seua intervenció la labor de la regidora de Promoció Lingüística, Estefanía Requeni, i de tot el departament, per implicar-se a través d’esta iniciativa en els actes que estan organitzant-se al voltant de l’Any Joan Fuster.

“Este projecte servirà per a, a més d’endolcir-nos el café, admirar part de l’obra d’este intel·lectual suecà el qual ens farà reflexionar sobre diferents aspectes de la vida; ja que els seus aforismes continuen vius i podrien qualificar-se com els tuits de hui dia”.

Per la seua banda, la regidora de Promoció Lingüística, Estefanía Requeni, ha agraït el treball realitzat per les organitzadores de l’acte, les tècniques dels ajuntaments de Sueca i Silla, Elena Pedralva i Empar Minguet, així com la presència de la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó. “Dediquem este acte a Joan Fuster, un dels assagistes més importants del segle XX. Una persona molt influent en la societat, amb una ment inquieta que va traspassar l’àmbit literari i es va projectar sobre la vida cultural i cívica d’aquella època, i de l’actual”.

Finalment, la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, ha volgut agrair la labor dels tècnics lingüístics dels diferents ajuntaments “perquè el seu treball és impagable; perquè són els que fan realment la promoció de l’ús públic i social de la llengua. Sense eixa col·laboració, no s’enfortiria la llengua d’una forma tan pròxima. D’altra banda, els aforismes de Fuster conviden a pensar. No és només una frase bonica, sinó que et convida a descobrir què hi ha darrere i com ho pots interpretar”.

En la campanya han participat els Ajuntaments d’Alboraia, Algemesí, Borriana, Manises, Massamagrell, Moncofa, Montserrat, Paiporta, la Pobla de Vallbona, Silla, Sueca i Xàtiva.

