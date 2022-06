La transició energètica, la recollida dels residus i l’adn caní en l’agenda comuna

Els alcaldes de Meliana, Foios i Albalat dels Sorells, municipis conurbats, dins de la dinàmica que van iniciar amb l’elaboració i presentació de l’estratègia europea Viu-Ho, de desenvolupament urbà sostenible i integrat (EDUSI), es tornen a reunir per a coordinar projectes i agendes amb la voluntat d’impulsar noves actuacions que puguen millorar l’àmbit urbà i la vida dels tres pobles. Amb aquesta finalitat, cada una de les tres localitats està impulsant una actuació pionera.

Així, com explica l’alcalde d’Albalat dels Sorells, Nicolau Claramunt: “En el nostre cas, amb el projecte Albalat 0,0, estem liderant les actuacions en la transició energètica i la reducció d’emissions de C02. La instal·lació de plaques fotovoltaiques en l’àmbit públic i privat, l’impuls de les comunitats energètiques locals, l’ús dels vehicles elèctrics o la fira Dinàmica per la sostenibilitat en són un exemple”. Aquesta iniciativa d’Albalat ha sigut seguida per Meliana i Foios, que ja estan treballant tots aquests aspectes i també hi han fet les primeres actuacions.

En el cas de Meliana, comenta el seu alcalde, Josep Riera: “ens hem centrat en la recollida dels residus sòlids urbans, el fem. Concretament, en l’aposta per sistemes de recollida més eficients, en aquest cas pel sistema conegut com porta a porta, que tenim previst implantar a la tardor després que hem adjudicat el nou contracte”. Per tant, la implantació del porta a porta a Meliana servirà d’experiència pilot dels tres municipis i la possibilitat que, posteriorment, s’hi afegisquen els altres dos. Cal recordar que els sistemes porta a porta i el de contenidors tancats són els dos que recomana la Generalitat per al compliment dels objectius de sostenibilitat europeus i de tota la normativa vigent en el tema de residus.

En canvi, Foios serà el municipi que comence una experiència que els tres alcaldes han valorat en diverses ocasions, la implantació de l’adn caní. El seu alcalde, Sergi Ruiz, ho explica: “no és cap novetat que la presència d’excrements de gossos a la via pública i als espais públics és un dels temes que més preocupa i molesta la ciutadania a l’hora de valorar la neteja i la salubritat d’un poble. Per això anem a fer l’experiència pilot a Foios pel que a la implantació de l’adn caní”. Com és sabut, es tracta de censar tots els gossos del municipi amb un registre d’adn i així, posteriorment, poder identificar els propietaris dels animals que no retiren els excrements de la via pública. En aquest cas també, si l’experiència és positiva, els altres dos municipis implantaran el sistema.

Finalment, els tres alcaldes també estan treballant conjuntament per tal de donar una resposta a dos temes que afecten els tres municipis. En concret, la millora de l’auxiliar de la V-21 des del polígon d’Albuixec fins a Port Saplatja, a Alboraia, i la regeneració del litoral des d’Albuixec fins a Meliana, d’acord amb l’estudi elaborat per la Universitat Politècnica de València. En aquest cas, també de la mà dels alcaldes d’Alboraia i d’Albuixec. Per això hi ha previstes diverses reunions amb les demarcacions de Carreteres i Costes de l’estat i amb la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.