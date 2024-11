Els bombers de València critiquen la gestió de la DANA i exigeixen canvis en la direcció

Prop de 150 bombers de València, quasi la meitat de la plantilla municipal, es van reunir en assemblea per a expressar el seu malestar per la gestió de la DANA i altres serveis rellevants, com l’incendi de Campanar.

L’assemblea, organitzada pel sindicat SPPLB, va tindre lloc al Parc Central, on es va reclamar la destitució de la direcció actual i la convocatòria de mobilitzacions

Els bombers van manifestar la seua preocupació pel que consideren una incapacitat de lideratge i gestió efectiva del cos, destacant deficiències en la coordinació operativa durant emergències clau.

El sindicat majoritari va denunciar que durant la DANA no es van activar els equips especialitzats, com el grup de submarinisme o la unitat canina, fins a 96 hores després del desastre.

També van criticar la falta de reforços i la lentitud en la resposta, amb decisions que, segons els agents, van posar en risc la ciutadania i els mateixos professionals. Així mateix, es van assenyalar problemes en les oposicions per a oficials, que, segons l’SPPLB, van evidenciar un nivell insuficient de preparació entre els aspirants seleccionats.

L’ajuntament, per la seua banda, ha defensat la gestió realitzada, afirmant que es van mobilitzar més de 100 efectius diaris durant la DANA i que es van atendre més de 60 incidències la nit del 29 d’octubre, a més de rescatar més de 300 persones amb la col·laboració de la Policia Local. Les autoritats municipals han remarcat que es van mantindre equips mínims per a atendre altres emergències a la ciutat i que la coordinació amb el CECOPI va garantir la intervenció en municipis pròxims.