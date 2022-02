El projecte Joves.sex fomenta la información propera mitjançant un telefon de whatsapp per a donar resposta a les preguntes de la joventut en aquesta materia

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Catarroja, inicià enguany en els Centres d’Educació Secundària del municipi uns tallers sobre sexualitat, recollits en l’oferta socioeducativa municipal. A aquesta proposta han respós el centres Larrodé i Florida Secundaria, sent en este segon on s’ha produït la visita esta setmana per part de la vicealcaldessa, Lorena Silvent i responsables de l’área de Salut, Beatriz Sierra, i Joventut, Miquel Verdeguer.



“La informació i també l’ajuda als més joves mitjançant els seus canals habituals són fonamentals per a que totes i tots tinguen una bona salut afectiva. Aquests tallers són una bona prova de la importància d’aquesta situació per a l’actual equip de govern i una demostració de polítiques transversals que ajuden a millorar la convivència i augmenten la informació sobre temes que, encara al segle XXI, són tabús o estàn intoxicats per la pornografia”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja.



Els tallers es realitzen mitjançant una metodologia activa, participativa i globalitzadora, a través de dinàmiques de grup i de manera transversal es treballen continguts relacionats amb la violència de gènere i la diversitat sexual.



A més dels tallers, activitats i campanyes específiques per a alumnes de Centres d’Ensenyament dels municipis integrats en la xarxa, el projecte contempla el servei d’informació, que es desenvolupa a través del telèfon i del WhatsApp 669930891 de dilluns a divendres de 18 a 20 hores, on professionals encarregats del servei atenen als joves interesats i inclòs deriven als joves a recursos especialitzats sobre la matèria en els seus municipis detectant situacions de risc.

