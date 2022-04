Els certàmens literaris de la Pobla Llarga ja tenen guanyadors

Un total de 129 obres s’han presentat a la VII Edició del Concurs de Microrelats Vicent Pascual, a la III Edició del Concurs de Poesia i a la III Edició del Concurs de Relats Breus

L’Ajuntament de la Pobla Llarga, amb l’objectiu de promoure i incentivar la producció literària en Valencià i potenciar l’ús de la nostra llengua, va tornar a convocar el passat gener el Concurs de Microrelats Vicent Pascual, el Concurs de Poesia i el de Relats Breus. El passat divendres 1 d’abril va tenir lloc la reunió del jurat, compost per diversos representants de l’àmbit cultural i lingüístic per la promoció i difusió de la cultura en la nostra llengua.

En aquesta edició, s’ha comptat de nou amb la col·laboració d’Edicions 96, donant-li d’aquesta manera més rigorositat i qualitat al certamen.

Els premiats, que els coneixerem el divendres 8 d’abril a la Gala Educativa, rebran diverses quanties econòmiques, per als Microrelats un 1r premi de 500€, un 2n de 300 € i un 3r premi de 200€, mentre que el de poesia i relats breus seran premiats amb un 1r de 700 € i un 2n de 300€. A més, els autors veuran publicades les seues obres en un llibre que es presentarà en la propera fira del llibre de la localitat.

“Estem gratament sorpresos per la gran qualitat de les obres en les diverses modalitats dels concursos i creiem que ha sigut una idea molt encertada mantenir el lligam amb Edicions 96 per enfocar aquests certàmens amb la perspectiva de futur que requereixen. Així mateix, també cal agrair el treball i l’esforç fet per part del jurat, amb la lectura, revisió i correcció de totes les obres.” comenta la regidora d’Educació i Promoció i Ús del Valencià, Susana Diert.

