Ja s’han obert les inscripcions per als campus d’handbol i multiesport

El club d’Handbol i Bàsquet d’Alcàsser han obert les inscripcions per a dos campus esportius durant els mesos d’estiu. L’alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, ha posat en valor aquestes iniciatives que «ofereixen un oci saludable a la població més jove, al mateix temps que s’inculquen valors com la companyonia o el treball en equip». Així mateix, ha assenyalat que «es tracta d’una eina més per a aconseguir la conciliació familiar durant el període de vacances escolars».

Així, en el cas del Campus d’Handbol, està dirigit a menors d’entre 6 i 14 anys, i es desenvoluparà des del 27 de juny fins al 29 de juliol, en horari de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h. Els preus variaran en funció de les setmanes, sent 40 € per una setmana o fins a 150 € per cinc setmanes. A més, es realitzarà un descompte del 25% pel segon germà/na i un descompte de 5 € per als i les sòcies del club.

Les inscripcions es faran a través del correu escola.handbol.alcasser@gmail.com

D’altra banda, el Campus Bàsquet Alcàsser Multiesport es tracta d’una activitat dirigida a menors d’entre 6 i 16 anys on practicaran diferents esports, com a bàsquet, tenis, pàdel, futbol o piscina. L’horari serà de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h, amb possibilitat de recollida a les 14.00 h; així com d’avançar l’entrada a les 8.00 h al Campus Matiner.

El preu serà de 50 € per setmana o 170 € el mes complet, realitzant-se un descompte tant per ser socis del Bàsquet Alcàsser, com per inscriure a un segon germà/na. Les inscripcions es realitzaran a través del telèfon 664 607 683.

