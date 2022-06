Durant esta setmana el Consorci Provincial de Bombers de València està participant a Lanzarote a l’Encontre Nacional de Rescats en Accidents de Trànsit, l’anomenat ENRAT 2022, i ho fa amb dos equips, un provinent del parc de bombers de Gandia i un altre d’Alzira.

Es tracta de la setzena edició d’este encontre, promogut per APRAT, l’Associació Professional de Rescat en Accidents de Trànsit, i que en esta ocasió compta amb el suport de les institucions locals, com ara el Cabildo de Lanzarote i el Consorci de Bombers de la illa. L’objectiu és el perfeccionament en tècniques de rescat en accidents i la minimització dels efectes negatius sobre les víctimes.

Una expedició de vora una quinzena de membres del Consorci s’hi han desplaçat a l’illa per participar en este encontre. Cal recordar que este cos d’emergències és referent en matèria d’excarceracions i rescats en accidents, i du a terme una intensa activitat formativa al llarg de tot l’any a través del COMENEX del Consorci de Bombers de València, el Comité Intern d’Encontres d’Excarceració.

Els dos equips representants del Consorci han estat formats cadascun per un comandament, quatre bombers que conformen l’anomenat “Equip Tècnic” i un sanitari extern. Les proves es divideixen en dues modalitats, ràpida, en la que es compta amb 12 minuts, on l’estat de la hipotètica víctima revesteix més gravetat, i estàndard, amb 20 minuts. En totes dues el més prioritari és extreure la víctima amb rapidesa i seguretat. Tots els equips participen a un escenari de maniobres on les seues intervencions són detingudament analitzades pels avaluadors

Les proves finalitzaran al llarg de la la jornada del divendres, i ja a la nit es coneixeran els resultats de la classificació.