Les places de Concha Piquer i dels Reis d’Orient, d’Alzira ja compten amb una nova il·luminació LED.

A més s’ha vist millorada la seua imatge amb la col·locació dels fanals d’estil fernandí/isabelí ubicats anteriorment a la plaça del regne, quedant així instal·lats en la seua totalitat

El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual ha manifestat que “Estos fanals ubicats ara a estes dos places de la nostra ciutat milloren l’entorn d’esta zona, dotant-la d’història”. L’edil també ha volgut aclarir, davant alguns rumors de la possible ubicació dels fanals a una zona privada, que aquests elements són patrimoni municipal i com a tal s’han d’ubicar en un lloc emblemàtic de la ciutat, tal i com s’ha realitzat des de la seua regidoria.

La instal·lació d’estos fanals, d’estil clàssic a esta zona del centre històric, ha estat realitzada després d’un estudi lumínic i paisatgístic d’ambdues places ubicades al perímetre del barri la Vila. Esta intervenció està emmarcada dins del pla d’Eficiència Energètica d’Alzira, aconseguint un estalvi econòmic i energètic