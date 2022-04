Alejandro Ramon ha destacat el creixement de la Fundació, l’Observatori i l’Oficina de l’Energia, tant pel volum de projectes com de persones ateses

Un 31 % dels ingressos de la Fundació València Clima i Energia ja s’imputen a projectes europeus. El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha destacat esta dada durant la celebració del patronat de la fundació, on s’han presentat els comptes anuals de 2021. “És un molt bon senyal que cada vegada siga major la capacitat de València Clima i Energia per trobar vies de finançament més enllà de les municipals i que els projectes transformadors de la nostra ciutat es consoliden i ens permeten avançar en objectius fonamentals, com ara el dret a l’energia”, ha explicat.

El regidor ha mostrat la seua satisfacció pels projectes propis que es desenvolupen per dissenyar fulls de ruta de transició energètica, per defensar el dret a l’energia, per facilitar ferramentes per a l’anàlisi i el seguiment d’emissions i PACES, per establir models de finestretes úniques per a la rehabilitació energètica i la regeneració d’aiguamolls pel seu paper en la descarbonització, “un objectiu prioritari per a València”. A tall d’exemple, s’ha referit a la necessitat d’ampliar el servici oferit per l’Oficina de l’Energia una vegada comprovats “l’augment considerable d’assessoraments i l’èxit absolut dels resultats aconseguits, amb estalvis de centenars d’euros anuals per a les famílies valencianes”, el que ha propiciat l’anunci de dos noves oficines al barri de Torrefiel i al parc de l’Oest, en l’extrem del barri de Tres Forques que dona a Nou Moles i Patraix.

En eixe sentit, ha destacat l’experiència amb el projecte Llars Verdes, amb la dinamització de comunitats energètiques locals —com ara les de Castellar, Aiora-l’Illa Perduda o la de Ballester Fandos de la Malva-rosa—, amb els estudis de noves ferramentes per a la transició energètica i la dinamització de nous espais participatius o amb projectes europeus com ara el Tomorrow, el Wellbased, el Power Up, el Save the Homes o el Wetlands4Climate. Tots, amb finançament europeu, el que ha permés arribar en 2021 a un 31 % dels ingressos de la fundació, gràcies als 268.000 euros imputats a estos projectes.

Administració 100 % electrònica

Altre aspecte destacat per Alejandro Ramon ha sigut el referent a l’eix d’administració i comunicació dins de la Fundació València Clima i Energia i els dos equipaments que té en marxa, l’Observatori del Canvi Climàtic i l’Oficina de l’Energia. “Hem posat les bases durant tot el 2021 per poder assolir enguany una administració 100 % electrònica, amb tot el que això suposa de benefici per al dia a dia del seu funcionament i per facilitar l’assessorament a les persones usuàries, que continuen multiplicant-se any rere any”, ha destacat.

Pel que fa a la projecció de la Fundació, l’Observatori i l’Oficina de l’Energia, el regidor ha assenyalat que les persones subscriptores a través de les xarxes socials a les comunicacions externes que emeten es compten ja per milers, en arribar a les 4.800 subscripcions.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià