Els grups de l’oposició retrauen la gestió de la DANA del govern autonòmic en la compareixença de Mazón a Les Corts

El grup de Vox a les Corts Valencianes ha assenyalat la “negligència” del govern autonòmic i la “conducta criminal” del govern central per la resposta a la DANA durant la seua rèplica a la compareixença del president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Llanos ha acusat també de la tragèdia Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Teresa Ribera, Ana Redondo, Pilar Bernabé, Ximo Puig, AEMET i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Per la seua banda, Compromís ha preguntat a Mazón on estava quan es produïa la barrancada del Poyo i la riuada del Magre i quantes vides podrien haver-se salvat amb una actuació més ràpida. Baldoví ha demanat també a Mazón que “no seguisca embrutant de fang la veritat”.

El síndic del PSPV ha començat el seu discurs acusant Mazón com responsable de la tragèdia i ha posat sobre la taula el seu pacte amb l’extrema dreta en la primera etapa del seu govern, cedint-los les competències de les emergències. També han oferit al Partit Popular la seua mà sempre i quan destituisquen a l’actual president per un nou, temporal i tècnic, i convoquen eleccions el pròxim 2025.

Juanfran Pérez, per la seua part, ha posat en valor el discurs exacte i precís que ha fet Mazón de la cronologia dels fets i ha considerat que s’ha demostrat que els protocols establerts ni han funcionat ni son vàlids per a estes situacions. També ha criticat els canals de comunicació entre les administracions, així com la seua falta de suport i recolçament durant estos dies.

Durant la seua compareixença, Mazón ha anunciat una reestructuració del govern autonòmic, amb la creació d’una Vicepresidència per a la Recuperació Econòmica i Social, que dirigirà una comissió en què estaran presents totes les conselleries, així com una nova conselleria d’Emergències i Interior.

La compareixença de Mazón ha provocat una nova concentració a les portes de Les Corts per demanar la seua dimisió.