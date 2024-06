El festival se celebra del 19 al 21 de juliol amb un cartell que reunix a Sole Giménez, Ariel Brínguez i Dana Masters

Els Jardins de l’Hort de Trénor servixen d’escenari un any més als concerts del festival JAZZ PANORAMA.

Del 19 al 21 de juliol, podrem disfrutar de tres magnífiques propostes en un entorn que ja és, des de fa anys, el preferit per un gran nombre d’amants del jazz per a disfrutar de la música durant les nits d’estiu.

La inauguració del festival és a càrrec de SOLE GIMÉNEZ, una de les veus més prestigioses i destacades del nostre país, que contínua festejant els seus 40 anys de trajectòria en la música amb el seu espectacle CELEBRACIÓ!.

Un concert ple ritme, que serà no sols un viatge en el temps en el qual recordar les grans cançons de l’artista, sinó, també, un passeig per diferents estils que van des del pop a la bossa nova o el bolero. Un concert en el qual l’artista ha sabut reivindicar el seu passat més pop, funky i desenfadat al costat del seu present més femení, ja en solitari i on el bolero, la salsa i els ritmes del Carib maridan amb la seua veu privilegiada.

La que va ser vocalista del grup musical Presumptes Implicats durant vint-i-tres anys, en els quals grave 11 discos, ha consolidat el seu estil i personalitat en cadascun dels 10 discos que fins a la data ha editat en la seua brillant etapa en solitari.

El concert serà el divendres 19 de juliol a les 22 h.

Una proposta totalment diferent és la que arriba per a la nit del dissabte de la mà del saxofonista cubà ARIEL BRÍNGUEZ, un músic amb una gran trajectòria, que ha tocat i col·laborat amb músics de la talla de Tata Güines, Changuito Quintana, David Murray, Simply Xarxa, Javier Colina, Xiqueta Pastori, Ketama, Paquito D’Rivera, Chucho Valdés o Alejandro Sanz.

Nomenat per Plataforma Jazz Espanya com un dels millors quintets del país, porta més de dos anys al capdavant dels seus propis projectes personals de gira a Espanya i Europa, havent-se convertit en una figura imprescindible dels més prestigiosos festivals i escenaris de jazz. NOSTÀLGIA CUBANA és un projecte que partix dels orígens cubans de Brínguez per a traspassar tot tipus de fronteres.

En connexió plena amb el públic, l’artista combina tradició i modernitat amb profunda sensibilitat de principi a fi. Un projecte personal i summament especial, on advoca per mostrar una Cuba musical més intimista, així com un tribut a les formes que van cultivar grans artistes com a Bola de Neu, José Antonio Méndez, Eliseo Grenet, Cachaito López o Juanito Márquez. El concert serà el dissabte 20 de juliol a les 22 h.

La clausura del festival, igual que la inauguració, és a càrrec d’una gran veu femenina. DANA MASTERS, originària del sud dels Estats Units, va nàixer i va créixer en el si d’una família profundament involucrada amb el moviment de defensa dels Drets Civils dels anys 50 i 60 (és neta d’un cèlebre activista). La seua música reflectix l’alegria, la tristesa, el dolor i el plaer de l’experiència humana.

Va ser a Irlanda, on Dana va descobrir que, amb la llibertat i el mestratge musical que comporta el jazz, i impregnada de la música amb la qual va créixer (soul, funk, r&b…), podia connectar profundament amb el seu públic. Vocalista de Van Morrison durant 6 anys, Dana bolca l’experiència adquirida per a brillar amb llum pròpia sobre els escenaris en la seua ascendent carrera en solitari. El concert serà el diumenge 21 de juliol a les 22h.

Entrades a la venda en:

• www.auditoritorrent.com

• taquilla de l’Auditori (dijous de 17 a 20h i divendres d’11 a 13h)

• taquilla de l’Hort de Trénor (des de 1h abans de cada concert)