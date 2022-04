L’ajuntament, a través de la regidoria d’Activitats Musicals, organitza un concert i una masterclass amb els cuatre millors trompetistes del panorama musical actual

Cullera serà, una vegada més, epicentre de la millor música del panorama actual. En aquesta ocasió es tracta de la trompeta. Des de la regidoria d’Activitats Musicals de l’ajuntament de la localitat, s’ha preparat un esdeveniment únic amb aquest instrument com a protagonista.



Es tracta d’un concert especial que tindrà lloc el dissabte; d’una masterclass amb dues sessions, el divendres i el dissabte; i d’una exposició d’instruments i accessoris.



El regidor delegat d’Activitats Musicals, Juan Carlos Alandete, ha volgut destacar que “estem davant una gran oportunitat, m’atreviria a dir única, ja que comptarem a Cullera amb 4 dels més importants trompetistes a nivell mundial de l’actualitat. A més s’impartirà una masterclass amb entrada gratuïta, i una exposició de trompetes i de material que comptarà amb les més importants marques del mercat”.



Cuatre figures de renom mundial



En aquesta trobada musical participaran quatre dels millors trompetistes del món. D’una banda Rubén Simeó, músic gallec-valencià i que en l’actualitat és solista internacional, realitzant periòdicament cursos i classes magistrals en diferents països europeus com Portugal, França, Alemanya, Itàlia, Anglaterra, Estònia, Grècia, o Turquia, a més d’Espanya. També ha estat impartint els mateixos a la Xina, el Japó, Corea, el Perú, Colòmbia, Veneçuela o els EUA.



També participarà en aquesta activitat, l’andalús Fran Rivero, solista internacional, professor de música en els conservatoris de Màlaga, Utrera o en el de Jerez de la Frontera. Té el Màster d’Investigació musical per la Universitat de València “Patologies associades a la pràctica de la trompeta”.



Un altre dels participants serà el trompetista Adam Rapa, qui ha substituït, d’última hora al veneçolà Yturvides. Rapa és un músic, compositor, productor i educador dinàmic, conegut àmpliament pel seu mestratge i versatilitat.



Finalment, el quart dels integrants d’aquesta activitat serà el costa-riqueny José Sibaja, un trompetista assidu de reconeguts cantants com Ricky Martin, Marc Anthony, Celia Cruz, Gloria Estefan, Alejandro Sanz així com membre de Boston Brass.



Els quatre estaran a Cullera, dirigits per Víctor Eloy López director especialitzat en Brass Band i acompanyats pel grup de metalls i percussió “CullerArts”.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià