Els ajuntaments de les localitats afectades per les pluges del 10 de novembre, com Aldaia i Torrent estan ja presentant les estimacions dels danys, tant d’infraestructures com de bens públics o despeses extraordinàries, per tal de què s’inicie la concessió de subvencions que ajudaran a que les zones afectades tornen a la normalitat el més aviat possible.

José Maria Angel, Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències, explica que els ajuntaments dels municipis afectats disposen de 30 díes per tal de presentar les seues memòries de danys.

Per tal de dur a terme les corresponents estimacions de danys, els municipis podran comptar amb el recolzament dels serveis tècnics de la generalitat. Les sol·licituds presentades per les corporacions locals seran avaluades per l’Oficina Unica Postemergència, a la qual correspondrà una estimació econòmica que haurà d’aprovar el consell..