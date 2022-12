Els municipis del partit judicial de Catarroja aconsegueixen el compromís de la Conselleria de Justícia de treballar per a crear a la comarca un jutjat especialitzat en família que assumiria les competències de violència de gènere

El president de la Mancomunitat de l’Horta Sud José Cabanes, juntament amb representants dels municipis de la demarcació judicial de Catarroja, s’ha reunit aquest matí amb Àngels Bixquert directora general de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia i José García Añón director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia.

Els municipis del partit judicial de Catarroja han aconseguit el compromís de la Conselleria de Justícia de la Generalitat Valenciana de treballar conjuntament per a crear a la comarca de l’Horta Sud un jutjat especialitzat en família que assumiria les competències de violència de gènere i que seria pioner en la Comunitat Valenciana

El compromís ha sigut traslladat per Àngels Bixquert directora general de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia i per José García Añó director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia en una reunió celebrada aquest matí en la qual van participar el president de la Mancomunitat de l’Horta Sud José Cabanes, juntament amb els alcaldes de Massanassa, Francisco Comes, Catarroja Jesús Monzó, el portaveu del Partit Popular en la Mancomunitat Rubén Molina i l’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz.



Durant la reunió els representants de la conselleria van traslladar als alcaldes i alcaldessa les raons per a la creació del jutjat especialitzat en violència de gènere a Sueca que a partir del pròxim mes de gener atendrà els casos de la partida judicial de Catarroja, traslladant a la capital de la Ribera Baixa els casos que fins ara es tramitaven en el jutjat d’aquesta mateixa localitat.



Bixquert i Añón van desgranar els avantatges que tindrà per a la víctima de violència de gènere ser atesa en un jutjat especialitzat respecte a un jutjat d’Instància i Instrucció com el de Catarroja com l’acompanyament especialitzat o el tractament multidisciplinari dels casos. A més, van comunicar l’experiència que s’ha dut a terme amb èxit a la província de Castelló en la qual s’atenen casos de les demarcacions judicials de Sogorb i Nules en el jutjat especialitzat de Vila-real amb distàncies físiques entre si de l’entorn dels 50 quilòmetres.



A més, es va insistir per part de Conselleria que els desplaçaments estarien coberts i no reportarien cap cost per a la víctima i que les denúncies es podran continuar presentant en les comissaries de Policia Nacional, Guàrdia Civil o en els jutjats de guàrdia més pròxims. També es va posar a la disposició dels ajuntaments la possibilitat de realitzar actes informatius per a traslladar directament als col·lectius afectats la informació sobre les noves actuacions



Per part seua, els primers edils van agrair les explicacions encara que van traslladar a la Conselleria la inquietud per part de la ciutadania de la distància amb la localitat de Sueca i la sensació de pèrdua d’una competència ja consolidada a Catarroja. “Des de la Mancomunitat sempre reclamem que abans de realitzar qualsevol acció des d’instàncies superiors, com per exemple aquesta, se’ns consulte als ajuntaments, nosaltres som els que tenim el pols de la comarca i tenim més informació per a poder prendre bones decisions”, ha explicat José Cabanes, president de la Mancomunitat.



A més, el també alcalde de Sedaví s’ha mostrat satisfet pel resultat de la reunió. “Hem aconseguit el compromís de la Conselleria que ha tingut sensibilitat amb les nostres propostes per a poder crear per a 2024 un jutjat de família a la comarca que puga també assumir les competències de violència de gènere. Ens hem posat a la seua disposició per a fer-los arribar des dels municipis tota la informació necessària”, ha conclòs Cabanes



Tant els municipis representats en la reunió, com la conselleria de Justícia s’han emplaçat a una nova trobada de treball el mes vinent de gener per a treballar en la proposta de creació d’aquest nou jutjat per a la comarca de l’Horta Sud que a més seria pioner en la Comunitat Valenciana. Els municipis s’han compromés també a continuar la seua reivindicació per a poder continuar comptant amb un altre jutjat especialitzat en violència de gènere a la comarca.