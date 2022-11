Els Pobles del Nord acullen una iniciativa d’art urbà i visibilització amb sis murals sobre elements propis

La primera de les obres s’ha realitzat ja en les Cases de Bàrcena, tal com ha informat la regidora Lucía Beamud

Els Pobles del Nord acullen una experiència de promoció de l’art urbà i de visibilització de cadascuna d’estes poblacions, amb la realització de sis grans murals sobre elements propis. Es tracta, en paraules de la regidora de Pobles de València, Lucía Beamud, “d’un ambiciós projecte cultural, l’objectiu del qual és donar visibilitat i protagonisme als Pobles de València”. La iniciativa ha arrancat ja amb la realització del primer mural, habilitat en les Cases de Bárcena, i en els pròxims dies i setmanes anirà completant-se la resta dels murals.

Cadascun dels dissenys versa sobre elements propis de cada població. En el cas de la creació realitzada en les Cases de Bàrcena, es ret homenatge a l’antic forn de la població, una instal·lació “de tota la vida”, en paraules del veïnat. En la imatge s’ha dibuixat la mà de la fornera, com a símbol i posada en valor d’este treball artesanal tradicional. Este mural ja es pot visitar en este poble.

En Carpesa, la temàtica seran l’horta i l’hoquei, atés que en esta població hi ha un club d’esta modalitat esportiva que té molta implantació i gran participació per part del veïnat. Per la seua banda, Massarrojos tindrà un mural sobre temàtica educativa; mentre que en Benifaraig, la imatge a plasmar estarà relacionada amb el medi ambient. En Poble Nou es retrà homenatge a l’horta. I, finalment, Borbotó estrenarà un mural sobre la identitat del poble.

La regidora Lucía Beamud ha destacat “la importància de posar en valor les diferents entitats que existixen als Pobles de València o, fins i tot, en el comerç de proximitat, que és precisament el que es pretén amb estos murals”. “Els nostres pobles –ha afegit- guarden grans tresors, i des del govern de Joan Ribó volem reconéixer tota esta cultura a través d’este museu obert als Pobles del Nord”.

L’autor dels murals és Juan Andrés Vera, artista llicenciat en Arts Visuals, nascut a Mèxic en 1980, que compta amb més de deu anys de carrera internacional, i és un dels artistes de referència en el camp de l’art de carrer anamòrfic en 3D. Ha realitzat obres a Dubai, Alemanya, els Estats Units, Holanda, Tailàndia, el Regne Unit, Itàlia, Mèxic, Bèlgica, l’Argentina, Croàcia i Xile, a més d’Espanya.