Compromís per Alfafar va entregar el passat 10 de juny els Premis al Talent Juvenil d’Alfafar en la seua sisena edició. En esta ocasió, la disciplina artística premiada va ser la fotografia del patrimoni del poble.

Les joves guanyadores, de 23 i 22 anys respectivament, van rebre premis de 150€ i 75€ en vals per gastar en el xicotet comerç d’Alfafar.

L’acte va comptar amb la presència de la portaveu de Compromís en l’ajuntament d’Alfafar, Amàlia Esquerdo. A més de Mauro Lorenzo i Miguel Redondo, president i tresorer respectivament de l’entitat ACYPAL (Associació de Comerciants i Professionals d’Alfafar).

Amb el lema “Coneix, valora i premia”, Compromís per Alfafar organitza anualment el Concurs Premis “Llorenç Giménez”. Al talent juvenil amb l’objectiu de descobrir i impulsar la creativitat dels joves del municipi. Des del primer moment, el concurs ha comptat amb la col·laboració d’ACYPAL, que dóna suport a aquesta iniciativa cultural.

ACYPAL sorgix com una iniciativa d’un grup d’empresaris i professionals d’Alfafar amb l’objectiu de crear una entitat que responga de manera directa i pròxima a totes les necessitats dels comerços d’Alfafar. Ja amb 14 anys de antiguitat. Iniciativa rere iniciativa continuen treballant per al nostre xicotet comerç tan important entre altres coses per a mantindre viva la identitat d’Alfafar i apostar per l’economia de proximitat.

Homenatge a Llorenç Giménez

Llorenç Giménez va nàixer a Alfafar a 1954 i va ser un dels vertebradors de la nostra cultura amb la recuperació de rondalles i endevinalles. El que li va fer recórrer tot el Pais Valencià, Balears i Catalunya. Al 2019 ens va deixar el contacontes i mestre als 65 anys, després de sofrir una llarga malaltia. Giménez es va dedicar tota la seua vida a l’ensenyament de xiquets i jóvens mitjançant els seus llibres.