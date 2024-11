Els Premis Ciutadania revelen els guardonats de la seua dessetena edició

7 entitats i ciutadans arreplegaran, el pròxim 6 de desembre, els guardons que reconeixen el seu compromís amb el municipi.

Els Premis Ciutadania Vila de l’Eliana celebraran el pròxim 6 de desembre, amb motiu del Dia de la Constitució, la seua dessetena edició.

En la gala, que enguany se celebrarà en el Saló de Plens i comptarà amb una menció especial per a les persones afectades per la DANA, l’Ajuntament reconeixerà aquelles persones i col·lectius que, amb el seu esforç i dedicació, han influït positivament en el desenvolupament i en la mateixa convivència del municipi.

L’alcalde, Salva Torrent, va donar a conéixer en el Ple d’ahir els noms dels guardonats en aquest 2025, triats per part d’una comissió d’entre les propostes realitzades el mes d’octubre passat per la ciutadania a través del web lelianaparticipa.es. L’assistència com a públic al Saló estarà limitada per motius d’aforament, tanmateix, es podrà seguir en directe en les pantalles instal·lades en la plaça del País Valencià. No obstant això, i com és habitual en els últims anys, l’Ajuntament oferirà també en directe la retransmissió de la gala a través del seu canal de Youtube.

D’aquesta manera, la directora de l’Escola de Música de la Unió Musical de l’Eliana, Mara Cebrián, rebrà el premi Cultura. Durant anys, el seu lideratge i dedicació en la formació de generacions de músiques i músics elianers han sigut pilars en la vida cultural del municipi.

El guardó en Educació reconeixerà la trajectòria d’Elisea García, fundadora del Col·legi Rivas Luna, pel seu compromís amb una educació de qualitat basada en valors, plurilingüisme i el foment de la música i l’esport.

En la categoria de Trajectòria, el reconeixement serà per a l’elianer Manuel Muñoz, cirurgià i doctor en Filosofia i Medicina, a més de president de la Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Carles. Autor de nombroses obres sobre pintura valenciana, la seua carrera s’ha caracteritzat per l’excel·lència acadèmica i la seua aportació a la cultura.

El premi en Esport serà atorgat a Luis Vaño, figura clau en la promoció del ball esportiu en l’àmbit local, nacional i internacional. El seu lideratge en l’àmbit federatiu i la seua dedicació a la igualtat en l’esport han sigut fonamentals en el reconeixement d’aquesta modalitat per part del Consell Superior d’Esports i del Comité Olímpic Espanyol.

En l’àmbit de l’Empresa/Comerç, el guardó serà per a Vivaleliana, medi local pioner des de 2011, per la seua labor diària com a informador i cohesionador social, especialment durant la pandèmia en la qual va jugar un paper determinant en l’exercici del dret a la informació de proximitat.

Per part seua, el premi en Sostenibilitat Ambiental reconeixerà al Grup Scout Impetus III de l’Eliana, que ha destacat pel seu compromís amb el medi ambient i l’educació ecològica, especialment entre les persones joves, demostrat un lideratge exemplar cap a un futur més verd i responsable.

Finalment, el Millor Expedient Acadèmic de l’IES l’Eliana en el curs 2023/2024, únic premi que s’atorga sense procés d’elecció, serà per a Javier Mustieles, qui ha obtingut una qualificació de 9,94, destacant-se com un estudiant excel·lent i exemple d’excel·lència acadèmica.

El primer edil ha animat la ciutadania a sumar-se a aquest acte, destinat a retre homenatge als qui contribueixen diàriament a fer de l’Eliana un lloc millor per a viure.