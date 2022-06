Els Premis Vila de Catarroja tanquen la seua 41 edició amb una espectacular gala que conjumina la cultura, l’humor i la màgia

La Gala de lliurament de Premis Vila de Catarroja 2022 ha sigut el colofó a unes jornades repletes d’actes culturals que han omplit el municipi d’activitats per a totes les edats

La Setmana dels Premis Vila de Catarroja ha finalitzat amb un colofó a l’altura dels guardons, referents en el sector cultural valencià. La 41 edició ha tingut com a conductores a l’actriu, María Juan i la maga, Patricia Ferreiro, qui han conduït de manera sensacional amb un espectacle ple d’humor, màgia i, per descomptat cultura. Entre els presents en l’esdeveniment, a més de l’alcalde Jesús Monzó i la regidora Dolors Gimeno com a amfitrions d’aquest, ha volgut brindar el seu suport el recent secretari autonòmic de Cultura, Ximo López.



“Hem viscut uns dies màgics que han tingut un colofó al seu nivell amb una gala que ha brillat a una gran altura posant-nos les coses difícils de cara a la pròxima edició dels Premis Vila de Catarroja. El nivell de les obres dels guanyadors i la implicació de la població en els actes paral·lels demostra que la cultura està molt viva a Catarroja”, explica Dolors Gimeno, regidora de Cultura.

“Agrair el suport del secretari autonòmic en aquesta 41 edició dels Premis Vila de Catarroja, s’ha emportat una gran impressió de com fem costat a la cultura en el nostre municipi i de com som referents amb els actes paral·lels realitzats durant aquests dies”, conclou Jesús Monzó, alcalde de Catarroja.



Així doncs, el palmarés d’aquesta edició ha contat, per primera vegada en la història dels Premis Vila amb un doblet. Francesc Pastor Verdú va presentar dues obres en la categoria de narrativa i narrativa juvenil que han rebut el reconeixement i aplaudiment del jurat. Així doncs, l’autor de Mutxamel s’ha alçat amb el XXIX Premi Benvingut Oliver de Narrativa, dotat amb 4.500 euros (patrocinat per l’Ajuntament) i el XVI Premi Benvingut Oliver de Narrativa Juvenil, dotat amb 3.000 euros (patrocinat per l’entitat educativa Florida i l’Ajuntament al 50%).

Mentrestant, l’autor de València, Joanjo Garcia ha rebut l’III Premi Benvingut Oliver de Literatura Infantil, dotat amb 3.000,00 euros i patrocinat íntegrament per Perifèric Edicions.



Els autors han rebut l’aplaudiment del públic en la gala a més d’un premi econòmic i un quadre disseny de l’artista internacional catarrogí, Juan Olivares. Prèviament, a més de l’especial Diumenges al Parc que va portar a la Colla en Ruta, Ramonets, Dani Miquel i el Diluvi, al Parc del Secanet; Dos Poetes com Nosaltres, un concert de música de cambra i la presentació de l’obra sobre Fuster de Voro Vendrell han sigut els actes paral·lels al gran esdeveniment.