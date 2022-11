València per a 2023, amb un pressupost històric, més de sis-cents quaranta-sis milions d’euros, cinquanta-quatre més que l’any anterior, això és, un 9% més.

Aquesta es considera la partida pressupostària més alta dels 210 anys d’història de la corporació. El responsable provincial d’hisenda, Vicent Mascarell, indica que amb estes partides, que s’incrementen amb més dotació pressupostària, els ajuntaments podran combatre la inflació, a més de l’augment pressupostari dedicat a carreteres o a la gestió forestal.

La Diputació incrementarà així les transferències directes als ajuntaments fins aplegar als 200 milions d’euros, la qual cosa dotarà de major liquidesa als consistoris. Una xifra de recursos públics rècord que, segons Mascarell, esdevé en històrica.

Un increment pressupostari que, en paraules del responsable provincial hisenda, ha estat possible per la reducció del deute heretat, la qual cosa possibilita, alhora, evitar recórrer a més deute per ajudar als consistoris en estos moments de crisi.

Els comptes per a l’últim exercici de la legislatura tenen molt present el full de ruta per a modernitzar la institució i reduir la burocràcia, la qual cosa permetrà agilitzar tràmits i millorar l’eficiència de les inversions.