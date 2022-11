La ciutadania podrà votar les propostes del 8 al 15 de novembre a través del portal de Participació Ciutadana “Participa Massamagrell”

El passat 3 d’octubre, l’Ajuntament de Massamagrell va donar principi als Pressupostos Participatius de 2022, una iniciativa que porta executant des de l’any 2017 i que permet a la ciutadania decidir en quins projectes s’inverteix part del pressupost municipal.

El procés compta amb 5 fases, i després d’haver realitzat les 3 primeres el mes d’octubre -comunicació, recollida de propostes i valoració de les propostes- s’ha donat principi a la quarta fase, corresponent a la votació de les propostes, que estarà activa fins al pròxim 15 de novembre.

D’aquesta manera, la ciutadania de Massamagrell tindrà huit dies per a consultar les propostes i votar per aquelles que mes els agraden o interessen a través del portal de Participació Ciutadana “Participa Massamagrell”.

“De les 132 propostes presentades, 39 han arribat a aquesta quarta fase després de l’avaluació de l’equip expert. La resta han sigut descartades per tres motius principals: perquè en valorar-les econòmicament sobrepassaven el pressupost, perquè no eren viables, o per estar duplicades”, explica l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez.

La regidora de Participació Ciutadana, Raquel Gómez, ha animat als veïns i veïnes a participar en la votació. “És important que hi haja una gran participació en les votacions, perquè així, les propostes que finalment s’executen siguen les més representatives de la localitat”.

En aquesta nova edició hi ha previstos un total de 120.000 euros, dels quals 60.000 aniran destinats a executar projectes d’inversió i els altres 60.000 per a despeses corrents. Després d’aquesta fase, es donarà pas a la cinquena i última fase, que consistirà en l’execució dels projectes triats per la ciutadania a partir de l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici 2023.