Fuset explica que “l’objectiu és fer més fàcil l’ús de les ferramentes digitals per garantir la inclusió de totes i tots i plantar cara a la bretxa digital”

Els punts d’ajuda digital posats en marxa per Smart City València reprenen a partir de hui la seua atenció ciutadana itinerant per a completar la visita a prop de 60 barris de la ciutat. Així ho ha explicat el regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, qui hui ha visitat a la plaça de la Reina la primera parada després de l’estiu d’estos punts que “pretenen acostar la ciutadania la seu electrònica, la web municipal, l’App València i totes les ferramentes de què disposa l’Ajuntament per servir i comunicar-se amb la ciutadania per mòbil”. En estos punts diversos monitors resoldran els dubtes més freqüents dels valencians i valencianes, especialment de les persones que patixen la bretxa digital, com ara la gent major.

Fuset ha recordat que “l’Ajuntament vol afavorir la inclusió digital del veïnat de tots els barris de la ciutat, de nord a sud, i traure el màxim profit a la transformació digital que també genera alguns reptes als quals volem plantar cara”. Així, ha destacat que “des de Smart City València estem treballant per combatre les diferents bretxes digitals a València, afavorint la connectivitat i l’accés de tots els perfils a les diferents ferramentes digitals de l’Ajuntament dependents de l’Àrea d’Agenda Digital”.

Els punts d’ajuda digital realitzaran 31 noves visites als barris de València amb monitors digitals, tabletes i mòbils per explicar a la ciutadania com fer servir les ferramentes digitals de l’Ajuntament de València per a desenvolupar tràmits i gestions. En estos punts també es resoldran dubtes bàsics de persones usuàries de dispositius mòbils i es repartiran 10.000 exemplars d’una guia de recursos en paper que explica la funcionalitat de totes les ferramentes digitals del projecte Smart City València.

Cada setmana s’anunciarà la ubicació d’estos punts d’ajuda digital a les xarxes socials, Appvalència i webs per tal d’afavorir la participació de la ciutadania que vulga formar-se o resoldre els seus dubtes sobre l’ús d’estes ferramentes digitals.

En este nou recorregut que arranca al barri de la Seu es visitarà esta mateixa setmana el Cabanyal-Canyamelar, Russafa, Torrefiel i l’Hort de Senabre. Mentre que la pròxima setmana serà el torn de Favara, Malilla, Cabanyal-Canyamelar, En Corts i Benifaraig.

Ja en octubre els punts d’ajuda digital visitaran els barris de Natzaret, Nou Moles, Aiora, Pinedo, Ciutat Jardí, la Ciutat de l’Artista Faller, Safranar, Exposició, Forn d’Alcedo, Montolivet, Aiora, Sant Isidre, Na Rovella, Algirós, La Carrasca, Sant Francesc i la Ciutat de les Arts i les Ciències. Finalitzaran la seua ruta a la Ciutat Universitària, Arrancapins i Sant Francesc.