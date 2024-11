Nova línia al polígon, per a donar servei als ciutadans

Després de la cinquena reunió celebrada del CECOPAL, l’Ajuntament ha informat que els serveis de transport urbà i fora del municipi funcionaran amb totalitat normalitat, durant tota la setmana.

La línia interurbana 170 que va començar a donar servei ahir dissabte, continuarà prestant el seu servei amb total normalitat durant la setmana vinent, amb les parades habituals. El transport entrarà per Masia del Jutge, continua per Quatre Camins, ja en l’avinguda El Vedat, cap amunt, realitza el recorregut normal, tornant de nou per l’avinguda, carrer València, Quatre Camins i amb eixida per Masia del Jutge. Realitzant el recorregut habitual a Alaquas, Xirivella i València (amb fi en Plaza d’Espanya). Excepte al Centre Comercial Bonaire, per accessos restringits.

En relació a les línies amb servei a València, habitualment ho componen 7 vehicles, que es veuran reforçats amb tres més. Les freqüències són de 17 minuts de mitjana, depenent de la situació del trànsit

NOVA LÍNIA AL POLIGONO

A més de les línies roja, blava i verda, l’ajuntament crea una nova línia de TorrentBus, que donarà serveis als ciutadans que es vulguen traslladar al Polígon. Les parades seran a la porta CC Les Amèriques, Concessionari Ferto, Umivale i finalitzant en la Rotonda del Pantà, en tots dos sentits

Els serveis de transport públic de Torrent, funcionaran amb normalitat la setmana vinent