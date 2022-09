Folgado: “les dades de criminalitat a Torrent són prou preocupants com per a prendre cartes en l’assumpte, sol·licitar al govern que augmente la Policia Nacional destinada a Torrent i ampliar com fem de manera reiterada des del PP, la plantilla de la Policia Local, delmada des que governa el PSOE”.

“els torrentinos volem viure en una ciutat segura, sentir-nos emparats, amb suficients policies locals, quin sentit té adquirir més vehicles com s’està fent si no tenim agents que els puguen conduir i arribar a tots els racons de Torrent?”.

La criminalitat és un problema greu a Torrent que no deixa d’incrementar-se segons les dades trimestrals que ofereix el Ministeri de l’Interior. Segons les últimes dades publicades fins a juny, les infraccions penals s’han incrementat un 40,1% respecte al 2021. Un total de 1.871 delictes en tot just sis mesos, la qual cosa suposa més de 10 delictes a la ciutat de Torrent al dia.

Els delictes que més s’han incrementat en el que va d’any són els Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual que han augmentat un 260%, seguit de les sostraccions de vehicles que s’incrementa 228,6%, els delictes de lesions i renyines tumultuàries que també s’han incrementat un 185,7%, els robatoris amb violència i intimidació un 45,5% i els robatoris amb força en domicilis i establiments que s’incrementen un 37,2%.

Policia de Barri en 2023 amb el PP

El Partit Popular de Torrent ve denunciant de forma reiterada l’increment de la criminalitat a la ciutat, per aqueixa raó, el mes de juliol van presentar una campanya al carrer, on van traure 2 agents de Policia Local de cartó-ploma, per a denunciar la falta d’agents de policia a la ciutat i l’eliminació de la Policia de Barri, per part de l’actual alcalde, Jesús Ros.

Els dos agents de cartó al costat d’un panell que indica “Ací tornarà la Policia de Barri en 2023”, ha recorregut durant tot l’estiu, diferents barris de la ciutat, on Amparo Folgado s’ha compromés a ampliar la plantilla de la Policia i la volta de la Policia de Barri als districtes de la ciutat, després de les eleccions de maig de 2023.

El 18% del pressupost per a Seguretat Ciutadana sense executar

Recentment, els populars han criticat que durant l’exercici 2021 s’haja deixat sense executar el 18% del pressupost per a Seguretat Ciutadana a Torrent. Són 1.582.556€ sense executar, del qual, 1,3 milions corresponen a sous de la Policia Local.

A més, Folgado assenyala que “havent-hi com hi ha pressupost i places de Policia sense ocupar, que aqueixos diners s’haja quedat sense executar, amb la delinqüència creixent de manera exponencial, és una situació que no ha de repetir-se a Torrent, almenys no ocorrerà amb el Partit Popular en el govern”.