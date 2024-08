Finalització de les alertes: La Comunitat Valenciana deixa enrere les pluges i tempestes

Estabilitat meteorològica: La setmana comença amb cels canviants i temperatures estables

El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana ha anunciat que han finalitzat les alertes per pluges i tempestes a la Comunitat Valenciana. Així ho ha confirmat aquest dilluns a través de les seues xarxes socials.

Segons ha informat el servei d’Emergències, hui dilluns ja no hi ha cap alerta vigent al nostre territori. També l’Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, ha fet saber, en un avís difós ahir diumenge per la nit a través de les seues xarxes socials, que no hi ha avisos meteorològics actius a la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana comença aquesta última setmana d’agost amb cels ennuvolats, que es desplaçaran a poc nuvolós aquesta vesprada, amb nuvolositat d’evolució diürna a l’interior, segons AEMET. A més, es podrien produir ruixats ocasionals a l’interior de Castelló durant la vesprada.

Les temperatures es mantindran estables o amb un lleuger descens, i pel que fa al vent, AEMET preveu que serà moderat de nord-est al litoral i fluix variable a la resta, tendint en general a vent fluix.