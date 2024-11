EMT connecta el Forn d’Alcedo amb València mitjançant autobusos llançadora mentre duren els treballs de reparació de la DANA

Després de la pèrdua de les comunicacions per les inundacions, la companyia municipal activa una connexió exprés fins al carrer de Sant Vicent

Des de la vesprada d’este dimecres, els autobusos municipals també arriben fins al cor de la pedania de la Torre

EMT València treballa intensament durant els últims dies per a reconnectar els barris i pedanies afectats per les inundacions amb la ciutat i també amb moltes de les seues vies de comunicació inoperatives. Des de dimarts passat, els autobusos de la companyia municipal circulen a ple rendiment per Castellar i des d’este dijous, 7 de novembre, a les 7:00 hores del matí, EMT ja connecta la pedania de Forn d’Alcedo amb la ciutat mitjançant una línia d’autobusos llançadora.

Es tracta d’una nova connexió exprés que part del mateix centre de Forn d’Alcedo, en la plaça de l’Església i continua per l’avinguda d’Europa i la V-30 fins al carrer de Sant Vicent, i viceversa. I des del carrer de Sant Vicent ja és possible connectar amb la resta de la ciutat a través de les línies 9 i 27. Estos autobusos llançadora funcionaran cada dia des de les 7:30 fins a les 21:15 hores amb trajectes continuats d’anada i tornada.

El president d’EMT i regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, ha explicat que es vol “donar servici urgent a moltíssims veïns i veïnes de València que ho estan passant malament, entre altres coses, perquè tenen les comunicacions molt minvades. Ens posem al servici de tots ells des del primer dia, aportant solucions, en la mesura que siga possible, per a alleujar la seua situació. Igual que fem des de la vesprada del dimecres, 6 de novembre, a la Torre, on els nostres autobusos ja circulen fins al ple centre del barri”.

També, des d’ahir a la vesprada EMT València connecta la Torre amb la ciutat. Moltes de les vies de comunicació d’este barri continuen encara impracticables, però els autobusos ja entren amb normalitat fins al centre. L’eixida de la Torre es realitza encara amb un itinerari alternatiu per la CV-400 fins al carrer de Sant Vicent.

En les pròximes hores, la línia 9 ampliarà el seu recorregut per a arribar fins a Sedaví i el més a prop possible de Forn d’Alcedo.

Castellar-l’Oliveral

Així mateix, Castellar-l’Oliveral compta ja amb ple servici de transport públic d’EMT València. La connexió es va recuperar entre la vesprada del dilluns 4 de novembre i el matí del dimarts 5 i funciona a ple rendiment pel seu recorregut habitual a través del Camí del Ribàs i el carrer Major de Castellar-l’Oliveral.