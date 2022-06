Este estiu Pinedo, El Saler, El Palmar, El Perellonet i El Perelló estrenaran servici nocturn amb les seues línies 24 i 25

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València inicia este dissabte, 11 de juny, el seu servici especial de platges amb reforços en les línies que connecten amb la franja marítima de la ciutat i de l’àrea metropolitana. Així, les persones usuàries podran utilitzar les línies 15, 18, 23, 31, 32, 92, 95 i 98 per a disfrutar de la platja durant el dia, i les 19, 24, 25, 93 i 99 les 24 hores, tant de dia com de nit.

L’increment de l’oferta en estes línies s’anirà reforçant de manera progressiva amb l’arribada de la temporada alta d’estiu per a adaptar-se a les necessitats de la mobilitat de les persones usuàries. Per exemple, a partir del 27 de juny, la línia 25 reforçarà el seu servici per a oferir millors freqüències de pas dels autobusos amb destinació El Perellonet i El Perelló.

El servici especial de platges, que es prolongarà fins a finals d’agost, també contempla a partir de l’11 de juny ampliacions en els itineraris de les línies 18, 24, 92, 95 i 98 per a arribar fins a la zona de platges. En concret, la línia 18 prolongarà el seu recorregut per l’avinguda Tarongers fins al carrer Eugenia Viñes i la 24 entrarà a la platja de El Saler per a facilitar l’accés a les persones usuàries. La línia 92 també ampliarà el seu itinerari habitual fins al passeig marítim i la línia 95 fins a la Marina per a oferir servici en Eugenia Viñes. A més, la línia 98 realitzarà diàriament el seu itinerari dels caps de setmana per a connectar amb el passeig marítim tots els dies.

A més, la nova línia 23, que entrarà en funcionament el 15 de juny, crearà una nova connexió per als veïns i veïnes del Forn d’Alcedo, Castellar-L’Oliveral i Pinedo. D’esta manera, es facilitarà la mobilitat a la platja de Pinedo des dels pobles del sud.

El president de l’EMT, el regidor Giuseppe Grezzi, ha destacat que “este estiu els autobusos municipals tornen a ser la millor opció per a disfrutar de la nostra costa, tant de dia com de nit. S’oferiran horaris ampliats, millors freqüències i servici nocturn a noves zones per a facilitar la mobilitat sostenible cap a les platges”.

A més, ha explicat que a partir de demà l’EMT posarà en marxa un ampli dispositiu informatiu en el passeig marítim i en el centre de la ciutat per a explicar en detall a la ciutadania totes estes millores per a la temporada d’estiu.

Servici nocturn a les platges

Per primera vegada el servici nocturn s’ampliarà a les platges dels pobles de València i la seua àrea metropolitana amb la posada en marxa de la nova xarxa nocturna el pròxim 15 de juny. En concret, les línies 19, 24, 25, 93 i 99 oferiran un servici ininterromput de dia i de nit per a anar a les platges. Així, este estiu els pobles de Pinedo, El Palmar, El Saler, El Perellonet i El Perelló estrenaran servici nocturn amb les seues línies habituals, la 24 i la 25.

“Sens dubte, les línies 24 hores suposen una gran millora per a tots els veïns i veïnes dels pobles del sud i permetran dinamitzar el turisme, el sector d’oci i de la restauració en pobles com Pinedo, El Saler, El Palmar, El Perellonet o El Perelló”, ha afegit Grezzi.