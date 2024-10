EMT València anuncia un increment del 111% en inversions fins l’any 2028

L’Ajuntament ha aprovat un pla de 172 milions d’euros per a la compra de 215 nous autobusos elèctrics i híbrids i la renovació de les infraestructures de la companyia

Amb les contractacions dels últims mesos la companyia aconseguix el major nombre de conductors i conductores de la seua història, un total de 1360

EMT ha transportat este 9 d’octubre, 196.200 passatgers, la major xifra de la història en la festivitat de la Comunitat Valenciana

El regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, ha subratllat que es tracta d’un 111% “més que l’anterior govern municipal en dos legislatures”

El regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, ha efectuat un balanç de l’activitat i la gestió d’EMT València en l’últim any, i ha destacat que la companyia “ha millorat al llarg de l’últim any tots els seus rànquings. Si es comparen els mateixos períodes, ara per ara hi ha més busos en servici que en 2023, concretament un 2,27% més”, ha explicat. I ha afegit que “les supressions de servici han baixat d’un 2,6% en 2019, i un 1,65% en 2023, a un 0,5% en 2024”.

Així mateix, l’edil s’ha referit als índexs de puntualitat, “que han evolucionat d’un 89% en 2019 i un 90,56% en 2023 a un 91,19% en 2024. Quant a servicis realitzats, en 2019 es van registrar 147.841, en 2023 154.079 i en 2024 ja són un total de 162.614”.

A més, en només un any de gestió, ha afegit Carbonell, “l’Ajuntament ha executat un 31% més de carrils bus que l’antiga corporació en huit anys, per a la millora del servici de transport públic, concretament 7,68 km de carrils bus enfront dels 5,85 dels últims dos mandats”.

Pla inversor de 172 milions

L’Ajuntament de València ha aprovat recentment un Pla inversor de 172 milions d’euros per a renovar la flota d’autobusos i adequar i modernitzar totes les infraestructures. Després de la compra recent de 58 nous autobusos, este Pla d’Inversió contempla ara la compra d’altres 157 vehicles fins a 2028, per a arribar a la xifra total de 215 nous autobusos, híbrids i elèctrics, amb una inversió pròxima als 118’3 milions.

Les incorporacions es realitzaran de la manera següent. En 2025, s’adquiriran altres 41 autobusos, 45 en 2026, 39 en 2027 i 33 en 2028. Del total dels 215 nous autobusos, 145 seran estàndard i elèctrics, 66 articulats i híbrids i 4 minibusos. Pràcticament el total de la flota serà neta en 2028 i EMT passarà dels 497 vehicles actuals a 527.

En els pròxims quatre anys, el Pla d’Inversions contempla 23’4 milions d’euros en l’adequació de les instal·lacions de l’Empresa Municipal de Transports per a poder incrementar el nombre de llocs de recàrrega elèctrica dels autobusos, així com la potència elèctrica i les places d’aparcament disponibles.

“Este és el primer pla d’inversions estratègic i plurianual d’esta envergadura en la història d’EMT, per un total de 171.758.554 milions d’euros, i contrasta amb les dotacions executades durant les dos legislatures anteriors”, ha afirmat Jesús Carbonell. “Entre els anys 2016 i 2023 ha continuat l’edil- l’anterior govern municipal, va invertir 130 milions d’euros, és a dir 40 milions menys, pràcticament en el doble de temps. La inversió dels anteriors gestors de la companyia municipal va ser de 16’3 milions cada any, mentres que ara serà de 34’3 anualment. L’augment inversor és del 111% amb l’actual govern municipal”.

El regidor de Mobilitat ha continuat assegurat que “amb Giuseppe Grezzi al capdavant d’EMT, el volum de passatgers quasi no creixia, a pesar que ja estava aprovada la gratuïtat de títols, no hi havia plans d’inversió específics i ni tan sols un pla de renovació de flota com el que hem aprovat nosaltres”. “Amb Grezzi, els carregadors elèctrics no funcionaven, es van esfumar de colp quatre milions d’euros, i en els primers mesos 2023 es varen suprimir més de 2000 servicis per la falta de contractació de conductors i conductores”, ha afegit.

Rècord de personal de conducció

El regidor ha subratllat també que l’empresa ha accelerat noves contractacions de conductors i conductores “després del dèficit de personal detectat pel nou equip de govern municipal al juny del any passat. Una greu falta de personal denunciada reiteradament pels sindicats de l’empresa, la qual cosa havia obligat a suspendre més de 2.000 servicis en els primers mesos de l’any 2023”, ha assenyalat.

“Davant esta situació –ha continuat el regidor- el nou equip gestor d’EMT va accelerar la contractació urgent de nous empleats al llarg de2023 i 2024. I hui dia EMT València compta amb el major volum de la història: 1360 conductors i conductores, enfront dels 1.260 constatats al maig de 2023. I les supressions de servicis són pràcticament nul·les”.

El major nombre de viatgers en un 9 d’Octubre

“I el nivell de viatgers en EMT València no deixa de créixer”, ha destacat Carbonell, qui ha explicat que este 9 d’Octubre, la companyia municipal ha transportat un total de 196.200 passatgers, “una xifra no registrada mai fins ara en la festivitat de la Comunitat Valenciana. Es tracta d’un 18% més que el 9 d’octubre de 2023, quan es van transportar 166.408 viatgers, i un 23% més que en 2019 quan es van registrar 160.000 validacions”, ha afegit.

Carbonell ha argumentat que “per períodes de creixement, en 2023, de gener a juny, amb Giuseppe Grezzi al capdavant i amb la mateixa política tarifària de descomptes que l’actual, l’augment de la xarxa d’EMT, en comparació amb 2019, era només del 0’2%. En canvi, durant el segon semestre de 2023, amb l’actual corporació, l’augment es va situar en el 7’9% en comparació amb l’any anterior a la pandèmia”.

La xarxa d’EMT creix en passatgers en estos moments més d’un 16% respecte a 2023. “I les 7 línies que van tornar al centre en desembre, després de les múltiples reivindicacions dels veïns de la ciutat, creixen per damunt de la xarxa, fins a un 18,4% més que l’any passat”, ha subratllat el regidor.

Recentment el Consell d’Administració d’EMT també ha adjudicat les noves cotxeres de la companyia que es construiran al barri de Safranar i albergaran més de 70 autobusos. I per a la setmana que ve està prevista la firma del contracte per a l’actualització integral del sistema de control i gestió dels autobusos municipals, que comptarà amb les més avançades tecnologies i permetrà que la xarxa d’EMT s’ajuste en temps real a les necessitats de mobilitat a València.

El nou sistema de control incorporarà la intel·ligència artificial per a anticipar-se i adoptar les decisions més oportunes quant a la qualitat del servici. Les millores i reforços del servici s’adoptaran de forma més ràpida. A més, disposarà d’una informació de freqüències per a l’usuari més precisa i actualitzada.