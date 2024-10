EMT València reforça els servicis un 26% per la festivitat del 9 d’Octubre

Entre dimarts i dimecres, 9 d’Octubre, augmenta el nombre d’autobusos en les línies 4, 9, 10, 16, 19, 24, 26, 28, 32, 60, 62, 70, 72, 81 i C3 per desplaçar-se fins als principals esdeveniments programats

Esta nit, EMT augmenta un 50% els servicis de les línies nocturnes en direcció al Pont de Montolivet per viure el castell de focs artificials

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) ha dissenyat un dispositiu especial per la festivitat del 9 d’Octubre amb l’objectiu de reforçar i mantindre el servici públic de transport i que la ciutadania puga desplaçar-se amb les màximes garanties de mobilitat a tots els actes previstos.

Per a dimecres, 9 d’Octubre, amb la celebració de la Processó Cívica o la mascletà es reforcen un 26% les línies 4, 9, 10, 16, 19, 24, 26, 28, 32, 60, 62, 70, 72 i 81. Són línies que procedeixen dels diferents barris de la ciutat i arriben al centre.

Igualment, la companyia municipal augmenta esta mateixa nit un 50% el servici habitual de les línies nocturnes 4, 10, 16, 19, 28 i C3 perquè totes les persones puguen acostar-se fins als voltants del Pont de Montolivet i gaudir del castell de focs artificials.

El president d’EMT i regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, ha assenyalat que “el nostre objectiu és que la ciutadania puga desplaçar-se per tots els punts de València de la forma més eficient i amb totes les garanties. Reforcem al màxim el servici públic de transport perquè totes les persones puguen gaudir de l’ampli programa d’activitats. Per això, no hem escatimat esforços i hem tirat mà de tots els recursos. València està en festes i volem la millor mobilitat”, ha assegurat.

En este sentit, EMT ha dissenyat un operatiu especial, a més del reforçament de les línies ja indicat, perquè els autobusos puguen continuar circulant per les vies més pròximes als punts de la ciutat tallats per les celebracions.

Així, s’ha modificat el recorregut habitual d’un total de 30 línies que, “òbviament, no podran circular a tota hora pels voltants de la plaça de l’Ajuntament o el Passeig de l’Albereda, però acostaran els ciutadans i les ciutadanes a punts molt pròxims com la Porta de la Mar, Guillem de Castro, Sant Agustí o l’avinguda de Blasco Ibáñez”, ha apuntat el regidor de Mobilitat.

Tots els nous recorreguts planificats perquè els passatgers puguen desplaçar-se còmodament per la ciutat ja es poden consultar en l’apartat Última Hora de la web d’EMT, en l’app de la companyia i en xarxes socials.