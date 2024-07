Les línees 23, 31 i 24 remodelades i milorades recentment són les que més creixen

Les noves línees del centre transporten 1.513.418 de passatgers més que en el mateix període de l’any passat. Un augment que se situa per damunt del conjunt de la xarxa

EMT València creix durant els sis primers mesos de 2024 i marca el balanç de passatgers més alt de la història al llarg d’este període de l’any. Des de l’1 de gener i fins al 30 de juny, la companyia municipal ha registrat un total de 57.860.861 milions de viatgers. Estes xifres representen un 16’8% més que en el mateix període de 2023. I un 17% més que en 2019, quan es van registrar 49.558.101 i 49.455.303 validacions respectivament. Comparativament, només els anys 2007, amb 54’1 milions de viatgers, i 2006, amb 53’6 milions, s’acosten a estos números.

El creixement d’EMT València és constant. Destaquen especialment, i per este orde, les línies 23, 31 i 24. La L23 creix un 59% després de la remodelació del recorregut al febrer per a acostar-la des dels Poblats del Sud al centre de la ciutat. La L31 augmenta un 47% amb l’arribada des del mes de desembre passat fins a la plaça de l’Ajuntament i l’Estació Joaquín Sorolla. Amb el que es va crear una connexió directa amb la façana litoral. La tercera línia que més creix, amb un 33%, és la L24 després de ser reforçada al febrer durant els caps de setmana per a millorar les connexions amb el Saler i el Palmar. A les anteriors línies els seguixen en volum de creixement la L93 i la L16 amb un 29% i un 24%, respectivament.

“Es tracta, sens dubte, de tot un èxit de gestió”, explica el president d’EMT i regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell. “Des de la nostra arribada a l’Ajuntament hem avaluat atentament tots els aspectes que podien millorar-se i eixe continuarà sent el nostre camí”

De la mateixa manera cal subratllar el notable increment de les remodelades línies del centre. Que des del passat 12 de desembre arriben fins a la plaça de l’Ajuntament o els voltants més immediats. Les línies 4, C1, 11, 16, 26, 31, 32 i 70 han transportat durant el primer semestre de l’any un total de 9.288.290 passatgers. 1.513.418 més que en el mateix període del passat any, abans de la remodelació. Estes xifres representen un creixement del 19’5% respecte al mateix període del passat any. Un creixement que se situa “clarament per damunt del conjunt de la xarxa, que ja és excel·lent” explica Jesús Carbonell.

“Perseguim la mobilitat més eficient, i un transport públic que resolga per complet les necessitats dels ciutadans, i les xifres ens donen la raó”, afig el regidor.

Al llarg de l’any passat, EMT València ja va experimentar un destacat augment en les seues validacions. Un total de 100.832.000 passatgers van viatjar en els autobusos municipals en 2023, un creixement d’un 4% en passatge en comparació amb el 2019. L’Empresa Municipal de Transports va guanyar, per tant, 3’85 milions de viatgers durant l’any passat, marcant les xifres més altes dels últims 15 anys, que només s’han superat amb anterioritat en 2006 amb 103’6 milions de validacions i en 2007 amb 102’5 milions de viatges.