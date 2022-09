En marxa les obres de la nova passarel·la de ciclovianants que travessarà la V-21 en Port Saplaya

La nova infraestructura connectarà els carrils bici existents en tots dos costats de l’autopista per a millorar la mobilitat sostenible i la seguretat ciutadana

El Ministeri de Foment ja ha iniciat les obres de la nova passarel·la que salvarà la V-21 a l’altura de Port Saplaya. Aquesta actuació forma part dels treballs d’ampliació del tercer carril de l’autopista, després de les negociacions entre l’administració estatal i l’Ajuntament d’Alboraia per a oferir una via connectada que garantisca la mobilitat sostenible i potencie la seguretat ciutadana.

D’aquesta manera, la nova infraestructura unirà els carrils bici ja existents tant en aquest nucli urbà costaner d’Alboraia com el que recorre l’horta per la Partida de Savoia, que fins ara romanien sense connexió contínua en estar separats per la V-21. La duració prevista de les obres és de 7 mesos, englobant la creació de la passarel·la, la connexió dels carrils bici i l’adequació de l’entorn.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, destaca la importància “d’aconseguir una millor connexió entre els nuclis urbans, especialment per a les persones que fan ús del transport sostenible”. Chavarría recorda que el Consistori “continua sol·licitant i negociant noves formes de connexió per a facilitar l’accés a Alboraia i des del municipi a la resta de localitats, com l’accés directe a La Patacona a través de la mateixa V-21”.