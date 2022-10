Alzira ultima els detalls per a la posada en marxa de la nova edició dels seus premis literaris. Així mateix, prepara tota una sèrie d’activitats que precediran a la que serà la vint-i-huitena edició de la gala que es durà a terme el pròxim mes de novembre. Amb aquest motiu, la sala noble de l’ajuntament d’Alzira ha acollit hui un acte on diferents personalitats relacionades han donat pinzellades del que serà la gala, així com el significat d’aquestos premis per a la ciutat, uns premis de prestigi segons el regidor de cultura, Alfred Aranda:

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, insisteix en què aquestos premis literaris han sigut claus per a la capitalitat cultural que enguany ostenta la capital de la ribera.

Per la seua banda, l’editor de Bromera, Josep Gregori, ha destacat la nombrosa participació d’obres d’enguany que ha suposat un rècord.

Altres assistents a l’acte foren Salvador Montanyana, del Consorci Ribera i Valldigna, que agraí al regidor Aranda els seus esforços en pro de la cultura; Ester Alba, vicerectora de cultura i societat de la Universitat de València que recalcà la germanor existent entre l’Ajuntament d’Alzira i la universitat, Txema Peláez de la Mancomunitat de la Ribera alta, que va subratllar la necessitat de recolzar els premis literaris, José David Torres, secretari de la Universitat d’Educació a Distància d’Alzira, i Ferran Torrent, de Global Omnium.