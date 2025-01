Escola Valenciana recordarà les víctimes de la DANA en la La Nit de Benimodo

Escola Valenciana recordarà les víctimes de la DANA a la XXI Nit d’Escola Valenciana

Escola Valenciana celebrarà la seva XXI Nit el proper 25 de gener de 2025 a l’Auditori Casa de Cultura de Benimodo, a la Ribera.

Aquest esdeveniment, que es va ajornar al novembre a causa de l’impacte de la DANA del 29 d’octubre de 2024, comptarà amb un acte de record per a les víctimes de la DANA, ja que la Ribera va ser una de les comarques més afectades.

Durant la gala, l’entitat lliurarà els premis “Intentant la llibertat” a destacades personalitats i col·lectius com el poeta Marc Granell, l’Espai Joan Fuster i La Bressola, entitat de la Catalunya Nord que treballa per la normalització del valencià.

La presidenta d’Escola Valenciana, Alexandra Usó, va explicar que, en aquell moment tan difícil per a les comarques afectades per la DANA, es va decidir ajornar l’esdeveniment per a donar suport als afectats i mostrar solidaritat en temps d’incertesa.

Aquesta Nit també serà l’escenari de la presentació del calendari de les Trobades d’Escola Valenciana 2025, un esdeveniment que recorrerà tot el país sota el lema “En valencià, lliures i amb orgull”.

A més, l’acte rendirà homenatge a les figures de Vicent Andrés Estellés i Didín Puig, figures emblemàtiques de la cultura valenciana i de la comarca.

Sònia Bosch Bivià i Rafa Miragal Ramón seran els presentadors de la gala, que comptarà amb una actuació especial de Xiomara Abelló. L’accés és gratuit, però cal reservar prèviament a través del següent enllaç: Reserva d’entrades.

També es realitzarà una visita cultural guiada a càrrec del col·lectiu El Camí del País Valencià el diumenge 26 de gener, que recorrerà Alginet, Carlet i Benimodo. Les persones interessades poden confirmar la seva participació mitjançant el formulari d’inscripció en aquest enllaç: Inscripció visita cultural.

Amb aquesta gala, Escola Valenciana reafirma el seu compromís amb la normalització del valencià i amb les persones, col·lectius i entitats que lluiten dia a dia per preservar la nostra llengua i cultura.