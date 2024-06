Espanya celebra el dia de la Seguretat Alimentària

El 7 de juny se celebra a Espanya el dia de la seguretat alimentària. Este dia està dedicat a promoure la importància de mantindre alts estàndards de seguretat alimentària per a previndre malalties i assegurar la qualitat dels aliments que consumim.

Els dubtes més comuns sobre seguretat alimentària solen estar relacionades amb la manipulació, emmagatzematge i preparació d’aliments.

Però la celebració d’este dia s’enmcarca després d’un semestre marcat per les protestes dels agricultors on un dels focus va ser el grau d’inocuitat dels aliments importats des de tercers països

Eixes manifestacions van traslladar al debat públic el volum d’aliments importats i la qualitat dels mateixos perquè una de les reivindicacions dels agricultors és la imposició de les conegudes com a “clàusules mirall” perquè tot aliment que entre en el territori comunitari complisca les mateixes exigències i condicions de producció que els elaborats a la UE.

Una derivada que es va lliscar amb el pas dels dies va ser si estos aliments arribaven en condicions òptimes de seguretat alimentària i en eixe debat van entrar no sols associacions de productors o de consumidors, sinó també mitjans de comunicació generalistes i fins a representants polítics.

Un “boom” que, amb els titulars a la mà, alertaven d’hepatitis en maduixes o pesticides en melons.

Malgrat això, el nivell de compliment dels requisits per a entrar en el territori UE és elevat per a les partides importades des de tercers països i superen el 96% tant per a aliments d’origen animal com vegetal, segons l’últim informe (any 2021) publicat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).