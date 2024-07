Esport i diversió en el Campus d’Estiu d’Alfafar

L’Ajuntament d’Alfafar i SUMA Fitnes Club posen en marxa la millor oferta esportiva, educativa i d’oci a través del seu Campus d’Estiu

Un campus d’estiu en el qual els més xicotets podran gaudir de l’esport, realitzar activitats a l’aire lliure i fer noves amistats en un entorn esportiu, saludable i divertit.Alfafar la seua oferta estival lúdica i de conciliació

Es tracta de projectes pensats per a afavorir la conciliació de les famílies en èpoques no lectives, com els mesos d’estiu

El Campus esportiu proposen activitats d’oci saludable jove sense eixir del municipi

Una de les opcions és el Campus d’Estiu que s’ha organitzat gràcies a la col·laboració amb el Complex Esportiu Municipal Suma, l’objectiu de la qual és la promoció d‘un estiu actiu, a través de la pràctica de diferents esports, així com excursions i activitats a l’aire lliure.