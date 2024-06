En el marc del Mes de l’Esport se celebra la Fase Final dels Jocs Escolars amb activitats i inflables en el camp de futbol

Quart de Poblet celebra aquest cap de setmana els actes en honor a San Onofre amb la Passejà com a esdeveniment central, el diumenge, 9 de juny a les 22.30 hores.

La nit d’abans, el dissabte, a les 23.00 hores està prevista l’actuació de l’Orquestra Montecarlo, a l’esplanada al costat de la Biblioteca.

Entre les activitats que es desenvolupen entorn d’aquesta celebració, aquest divendres s’han entregat els premis del concurs pictòric i literari escolar “Sant Onofre i la Passejà”. A les 23.00 hores s’ha programat la ruta nocturna “A Quart cauen de quatre en quatre”, que partirà des de la plaça de l’Església.

Activitats en el Mes de l’Esport



A més d’aquesta festivitat, en el marc del Mes de l’Esport, es desenvolupa aquest divendres. A partir de les 17.00 hores la gran Fase Final dels Jocs Escolars en el Camp Municipal de Futbol. Es desenvoluparan jocs esportius com a activitats de punteria o cooperatius i s’instal·laran inflables.

A les 18.45 hores es farà la tradicional desfilada de centres participants i s’entregaran les medalles.

El dissabte 8 de juny les pistes de San Onofre acolliran el Torneig de Pàdel de 9.00 a 12.00 hores. El trofeu infantil Katas i Kumité del Club Shotokan Karate serà a les 10.00 hores en el Pavelló Poliesportiu. El trofeu Amistat pel 20é aniversari del Club de Patinatge se celebrarà durant tot el cap de setmana en el pavelló del col·legi Vaig moldre d’Animeta.

D’altra banda, el Camp de Tir amb Arc acull el dissabte a les 15.30 hores i el diumenge a les 8.30 hores. La 4a Tirada de la Lliga a l’aire lliure. El trofeu Ciutat de Quart de Futbol 11, en el camp de futbol es desenvoluparà fins al dissabte 8 de juny. El torneig 3×3 de bàsquet escolar està previst el dissabte en l’IES Riu Túria.

Conferències, teatre i activitats mediambientals



El cap de setmana a Quart de Poblet ofereix altres opcions com la conferencia “Lliçons robades, 1r aniversari”. Un acte del primer any de la publicació del llibre del professor del col·legi Sagrat Cor Luis Vivas i el seu alumnat en el qual es recullen 22 testimoniatges. Per a la seua elaboració ha comptat amb la col·laboració de més de 60 persones. Per a recuperar la memòria local de les persones represaliades durant el Franquisme.

Les funcions de l’Escola de Teatre continuen i, el dissabte, a les 19.00 hores, serà el torn del grup d’iniciació amb “Bye bye Susi”, en el Centre Cultural El Casino. Per part seua, el diumenge farà el propi el Grup Quadrilla i Tropa amb “Retalls + Tota la vida”, a les 12.00 hores.

Quant a activitats mediambientals al parc natural del Túria, aquest dissabte a les 10.30 hores es realitzarà una sessió d’experiments en família. Per a inscriure’s, cal enviar un email a participa@limne.org o trucar al telèfon 654076533. Així mateix, l’Associació d’Agricultura Ecològica l’Animeta acull una trobada d’horts urbans en els seus horts en el riu el dissabte a partir de les 11.00 hores.

La ruta turística d’aquesta setmana està dedicada al patrimoni hidràulic local.

La Ruta de l’Aigua partirà des del parc de San Onofre, el dissabte a les 11.00 hores. Per a inscriure’s cal trucar al telèfon 961547597 o enviar un email a turisme@quartdepoblet.org.

Per a refrescar-se nada millor que un bon capbussó en la piscina d’estiu. L’horari de divendres a diumenge és d’11.00 a 20.00 hores, mentre que de dilluns a dijous és de 12.00 a 20.00 hores. Cal recordar que les tarifes s’han mantingut i que per a les persones posseïdores de la Targeta Pensionista, Targeta Ciutadana Daurada i Targeta Sanitària Daurada de Quart de Poblet i menors de tres anys l’accés és gratuït. La venda anticipada de tíquets ja es pot efectuar en l’enllaç de Aqquart.