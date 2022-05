L’Ajuntament ha incrementat en 44 les places disponibles en l’exterior de l’Àrea de Prioritat Residencial, APR

Mobilitat Sostenible amplia en un 38% les places d’aparcament de residents a Ciutat Vella

La Regidoria de Mobilitat Sostenible ha actualitza l’estacionament regulat a Ciutat Vella, i ha ampliat en 44 més les places de residents disponibles en l’exterior de l’Àrea de Prioritat Residencial, APR, del districte, la qual cosa suposa un augment del 38%. A més, s’han senyalitzat altres 93 places de càrrega i descàrrega per a l’ús exclusiu de les persones residents fora de l’horari autoritzat per a activitats logístiques.

El veïnat dels barris de Ciutat Vella ja ha sigut informat d’estes novetats, en el marc de la reunió de la Mesa de Mobilitat de Ciutat Vella. La Regidoria de Mobilitat Sostenible actualitzarà pròximament el funcionament de l’estacionament regulat a Ciutat Vella, i aplicarà totes les millores que incorpora la nova Ordenança de Mobilitat Sostenible i l’actual gestió de l’O.R.A. (Ordenança Reguladora de l’Aparcament).

Esta iniciativa dona resposta a les peticions plantejades pel veïnat resident dins dels límits de l’APR de Ciutat Vella, que proposava que les 117 places de l’interior de l’àrea foren d’ús exclusiu residencial (zona verda); i així mateix recull les propostes de les persones residents en la zona exterior de l’àrea de disposar de més places d’ús residencial fora dels límits de l’APR.

Per tal d’acomplir esta última petició, el Servici de Mobilitat preveu transformar les 44 places actuals de zona blava existents al carrer de Blanqueries (sis places entre els carrers del Pare d’Orfes i dels Roques), Compte de Trènor (cinc places), Beata (nou places), Sant Antoni (dos places) i la via de servici de Guillem de Castro (22 places entre la plaça de l’Encarnació i el carrer Murillo), en places d’estacionament residencial taronja. A estes s’incorporaran altres nou places taronja de nova creació al carrer d’Osca, la qual cosa, sumada a les 381 ja existents, dona un total de 434 places taronges.

La zona taronja a Ciutat Vella serà d’ús prioritari residencial, però es permetrà l’estacionament de vehicles de persones no residents, en modalitat de rotació amb control horari, en cas de no estar les places ocupades per residents, els dies laborables de dilluns a divendres, entre les 9 i les 20 hores, i els dissabtes, de 9 a 15 hores. Fora d’este horari, en la zona taronja únicament estarà permés l’estacionament per als residents que disposen del distintiu i hagen abonat la taxa fiscal corresponent.

A més, per a atendre també el desig dels veïns, les places de reserva de càrrega i descàrrega situades als carrers amb regulació d’estacionament mixt o per a residents i en les seues proximitats, se senyalitzaran amb marca viària de color taronja o verd, respectivament, de manera que el seu ús posterior, una vegada finalitzat l’horari permés per a les operacions de càrrega i descàrrega (que figura en els cartells complementaris del senyal vertical) serà exclusiu per a residents. Fora d’este horari, el funcionament serà anàleg a l’exclusiu per a residents. En total seran 93 les places de càrrega i descàrrega a les quals es donarà ús exclusiu per a residents fora de l’horari habilitat per a les labors logístiques.

Prioritat per a les persones residents

Les veïnes i els veïns residents en l’àrea tindran exclusivitat en la zona verda les 24 hores del dia i els set dies de la setmana. Per a poder gaudir d’este dret, han subratllat des de la Regidoria de Mobilitat Sostenible, les persones interessades hauran de disposar del distintiu que preveu l’Ordenança de Mobilitat i haver abonat la taxa fiscal corresponent. Els actuals distintius de resident són vàlids per a identificar el vehicle, per la qual cosa les persones que ja disposen d’ell no necessiten realitzar cap tràmit.

No obstant això, encara es manté zona d’estacionament de rotació (zona blava), que consta de 107 places en l’entorn, i que continuarà amb el mateix horari de funcionament que té actualment: dies laborables (de dilluns a dissabte), de 9 a 21 hores. Fora d’este període, l’estacionament és lliure en esta zona. La posada en marxa de tots estos canvis tindrà lloc una setmana després de la publicació en el BOP.

