Amb esta firma s’ha materialitzat l’objectiu d’estalvi energètic per al xicotet comerç impulsat pel consistori valencià i la cambra de comerç. Unes 3.000 xicotetes empreses veuran com la seua factura de la llum es reduïx.

3 anys serà la durada que tindrà este pla d’estalvi, on els comerços que hi participen rebran un asesorament personalitzat. D’esta forma, podran millorar la contractació dels suministres, fet que els permetrà millorar, optimitzar i estalviar la seua energia

Este projecte també contempla l’impuls entre els comerços i els establiments locals per a que participen en comunitats energètiques locals

A més, els locals també rebran informació sobre les ajudes disponibles per a la instal.lació de fonts renovables per a l’autoconsum, així com la participació en comunitats energètiques locals.